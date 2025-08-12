El Alimerka Oviedo Baloncesto siembra para el futuro y ficha a un prometedor sueco

Mientras se esfuerza en cerrar una plantilla de garantías con la que afrontar el reto de desembarcar en el remozado Palacio de los Deportes, el Alimerka Oviedo Baloncesto también siembra para el futuro. Dentro de esta política se enmarca el fichaje de Jacob Mansson, un exterior de 1,99 y 23 años, que firma por el club ovetense pero será cedido esta campaña para que siga desarrollándose.

El OCB ve en Mansson un jugador "con un perfil versátil e interesante margen de desarrollo" que sumar a la primera plantilla en cuanto retorne de la cesión, pendiente aún de formalizar.

Jacob Mansson, nacido el 5 de junio de 2022 en Malmoe, se formó en las categorías inferiores del Lulea, donde llegó hasta el filial de tercera división sueca antes de jugar un año en la NCAA I estadounidense, en el pequeño college independiente NJIT (New Jersey Institute of Technology). Ganó una valiosa experiencia, pero en las pistas pasó desapercibido. De vuelta a su país, con el que fue internacional en el Eurobasket u-20 B de 2022 , firmó por el Uppsala de la máxima categoría, antes de fichar en las dos últimas campañas por el Malbas, de segunda. En este último equipo dio rienda a todo su potencial, con unas medias que en el curso más reciente fueron de 16,5 puntos (53 por ciento en tiros de dos, 37 por ciento de tres y 72 por ciento en libres), casi 8 rebotes (casi todos defensivos), 3,8 asistencias y 1,6 robos para 22,5 créditos de valoración en 33 minutos por choque.

"Mansson combina físico, intensidad defensiva y una notable capacidad para rendir en diferentes posiciones exteriores, cualidades que encajan con la filosofía del OCB de apostar por talento joven con proyección. Su paso por el baloncesto estadounidense le ha permitido adaptarse a distintos estilos de juego, mejorar su lectura en pista y enriquecer su arsenal ofensivo", apunta el club.

Entre tanto, el club trabaja para cerrar la última pieza con la que completar la plantilla del debut en el Palacio. A falta del último exterior, Javi Rodríguez cuenta con los bases Greg Parham y Dan Duscak, los escoltas Fede Copes y Pablo González Longarela, los aleros Raúl Lobaco y Calvin Hermanson, los ala-pivots Robert Cosialls y Daniil Shelist y los pivots Alonso Faure y Francis Nwaokorie. Los jugadores están citados para los reconocimientos médicos el lunes y el martes próximo, con la idea de comenzar el miércoles el trabajo en pista. Por delante, casi siete semanas antes del debut liguero en el Palacio frente al histórico Estudiantes.