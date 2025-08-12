¿Por qué destituye el Avilés a Rozada antes de iniciar la temporada y tras un ascenso? Un encontronazo en la Feria y varios precedentes

Bombazo en el Avilés en mitad de la pretemporada. El presidente del club blanquiazul, Diego Baeza, ha decidido despedir al entrenador que salvó al equipo del descenso a Tercera Federación y luego lo ascendió a Primera Federación, Javi Rozada, tras el último de los varios desencuentros que ha tenido con él. La destitución se produce a veinte días del debut blanquiazul en su nueva categoría, el domingo 31 de agosto en el Suárez Puerta ante la Ponferradina. Rozada tiene previsto pasar hoy por las instalaciones del club para despedirse.

La gota que colmó el vaso cayó el pasado viernes en la Feria de Muestras de Gijón. Los equipos masculino y femenino del Avilés tenían prevista su llegada al recinto a las 13 horas para visitar a varios patrocinadores, pero los de Rozada se retrasaron de forma considerable, unos tres cuartos de hora. Los directivos del Avilés recriminaron al técnico la impuntualidad, lo que derivó en una discusión acalorada.

Pese al desafortunado incidente, Rozada dirigió al equipo en el amistoso del sábado en el Vega de Anzo y que terminó con la derrota del Avilés ante el Mosconia (3-0). El equipo descansó al día siguiente y entrenó ayer lunes por la tarde en La Toba. Fue en esa sesión donde Rozada les comunicó a los jugadores que esa sería la última vez que les iba a dirigir. Baeza ya había tomado una decisión.

Con ser desagradable, el encontronazo en la Feria no fue el primero entre Baeza y Rozada, que han protagonizado una relación tormentosa desde la llegada del técnico en mayo de 2024.

El primero se remonta a septiembre del año pasado, cuando el Avilés ganó la Copa Federación autonómica ante el Caudal. Eso permitió al equipo blanquiazul disputar la fase nacional de la competición, que da acceso a la Copa del Rey. El rival del Avilés en los dieciseisavos de final era el Lealtad. Baeza marcó la cita como un objetivo prioritario. Rozada, sin embargo, alineó un once sin gran parte de los jugadores titulares, con el banquillo repleto de canteranos. Finalmente, el encuentro lo ganó el Lealtad por dos goles a cero, y el Avilés cayó eliminado.

Más adelante, a la conclusión de la primera vuelta, con el equipo en el peor momento, Rozada estuvo a un paso de dimitir tras la derrota en casa frente al Numancia. En la rueda de prensa explotó por una situación dentro del vestuario que veía como límite. El entrenador no dio detalles, pero los impagos empezaban a hacer mella en la plantilla.

La cosa se recondujo tras una reunión en la que el presidente le vino a decir al entrenador que era muy difícil trabajar con él, pero que era el único en el que confiaba para lograr el ascenso de categoría. Y así fue. Tras el salto a Primera Federación, parecía obvio que Rozada seguiría en el proyecto, pero el técnico no lo dio por seguro, y fueron necesarios un par de encuentros con Baeza para sellar la continuidad.

Todo ha saltado por los aires y el Avilés deberá ponerse manos a la obra para encontrar un nuevo entrenador que se siente en el banquillo en el estreno liguero. La dirección deportiva, encabezada por Miguel Linares, había planificado durante todo el verano el regreso a Primera Federación mano a mano con Rozada. El presidente blanquiazul, Diego Baeza, no tiene todavía ningún recambio pactado y se muestra tranquilo, seguro de que ha tomado la mejor decisión antes de que la situación se enrarezca más aún con la temporada empezada.

La trayectoria deportiva de Rozada en el Avilés no puede ser calificada más que de éxito rotundo. Baeza lo contrató para sustituir a Manolo Sánchez Murias en vísperas de la eliminatoria por la permanencia ante el Manchego, y el técnico ovetense evitó el descenso a Tercera Federación. A la temporada siguiente, la pasada, el Avilés se clasificó tercero del grupo y ascendió a Primera Federación en una brillante promoción en la que eliminó primero al Antoniano, tras sendos empates, y después al Rayo Majadahonda, por un concluyente global de 6-0.

Sin embargo, a Rozada le han traicionado su temperamento y la mala gestión de determinadas situaciones. Tenía contrato hasta junio de 2026, pero no volverá a sentarse en el banquillo del Avilés.