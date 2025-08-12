Javi Rozada se despide de la plantilla el Avilés en el Suárez Puerta y el club oficializa su salida

Javi Rozada ya es historia del Avilés. El técnico ovetense se despidió esta mañana de la que hasta ahora era su plantilla y el conjunto avilesino ya ha hecho oficial su salida, junto a la de su segundo entrenador, Miguel Méndez. Rozada fue madrugador y antes de las 9:30 -una hora antes del inicio del entrenamiento- ya se encontraba en el Suárez Puerta, donde el primer equipo trabajó en el gimnasio.

La dirección deportiva comunicó en el día de ayer la decisión al técnico y ya trabaja en buscar un sustituto a escasas semanas del inicio de la competición. Geni, el entrenador del filial, será el encargado de dirigir al equipo hasta la contratación de un nuevo entrenador. De hecho, ya estuvo al mando de la sesión de esta mañana en La Toba.

Geni, técnico del filial, dirigiendo su primera sesión al frente del primer equipo tras la salida de Rozada / Mara Villamuza

Fue el presidente de la entidad, Diego Baeza, el que decidió despedir al entrenador. La gota que colmó el vaso cayó el pasado viernes en la Feria de Muestras de Gijón. Los equipos masculino y femenino del Avilés tenían prevista su llegada al recinto a las 13 horas para visitar a varios patrocinadores, pero los de Rozada se retrasaron de forma considerable, unos tres cuartos de hora. Los directivos del Avilés recriminaron al técnico la impuntualidad, lo que derivó en una discusión acalorada.

Como técnico blanquiazul, Rozada consiguió salvar al equipo tras vencer en el playout de descenso a Tercera Federación ante el CD Manchego Ciudad Real, además de conseguir el hito del ascenso a Primera Federación la pasada campaña.