"Se puede y se tiene que seguir creciendo": el balance del Descenso de la Ría de Navia

Otro año más de récord absoluto, y ya van tres. Una competición, el Descenso a nado de la Ría de Navia, que "puede y tiene que seguir creciendo, no solo en cantidad también tiene que hacerlo en calidad", aunque el presidente de la asociación organizadora, Eduardo Artime, confiesa que en un momento dado se plantearon que ya había alcanzado su techo.

Navia se vuelca, por completo, en cada edición del Descenso. "El pueblo nos sorprende cada día más, siempre aparecen recursos que nos ayudan a superarnos y nos echan una mano cuando más lo necesitamos". Un pueblo que comienza a aglutinar a nadadores de la máxima categoría, recién llegados del Mundial de Singapur y que saben lo que es ser olímpico. Aumenta la cantidad, este año fueron 1.210 nadadores, y la calidad. Ejemplo claro de ello son los ganadores de esta edición en la prueba de 5.000 metros, el alemán Moritz Bockes y la francesa Caroline Jouisse.

El Descenso no está incluido entre las competiciones del circuito europeo y la participación multitudinaria "habla mucho de la prueba, que quieran estar aquí dice mucho y es un orgullo" para la organización.

El ingrediente secreto es algo que Eduardo Artime tiene muy claro: "las demás competiciones deportivas son exactamente eso, competiciones deportivas. No es por menospreciar a los demás, pero suelen ser muy técnicas, que no tienen público, y aquí en Navia los nadadores están muy arropados", y añade: "ya lo dicen ellos, cuando vienen parecen futbolistas en vez de nadadores de aguas abiertas".

El Descenso de la Ría de Navia no solo se cataloga como éxito en lo deportivo. Los hoteles y las casas rurales se llenaron; además se volvieron a instalar las tiendas de campaña de nadadores para que nadie se perdiese esta fecha tan señalada.

Por su parte, la cabalgata folclórica tuvo "un éxito terrible". El presidente del Descenso recuerda que en esta edición, la número 67, se incluyeron más carrozas, grupos folclóricos y charangas, que animaron la parte más festiva de la prueba.

Un fin de semana "magnífico", no solo para sus organizadores, también para los allí presentes. "Hemos pedido reseñas, a ver qué había parecido el fin de semana y ¿por qué no?, salir también a pedir ideas para el año que viene".

En Navia están muy felices, pero eso no les quita de mirar hacia dentro y tener capacidad autocrítica. "Siempre hay fallos, en ocasiones son reiterativos pero hay veces que la gente no da para más", admite la organización.

Unos fallos que, tras la resaca emocional del fin de semana, analizarán. "A partir de ahora hay que ver dónde hemos fallado, cómo podemos mejorar lo que hay, antes de lanzarnos a hacer cosas nuevas. Una vez que sepamos qué hacemos bien y controlemos lo que tenemos ya nos lanzaremos a por nuevos retos".

Nuevos retos que podrán incluir el año que viene, aunque mantienen la idea de que el Decenso es un "programa cerrado" en el que trabajan durante todo el invierno. Cerrado pero no del todo, porque otro punto clave que ha mantenido la prueba en estos 67 años es "realizar casi lo mismo, casi".

Eduardo Artime apunta que la edición acaba de finalizar, pero también repite una frase habitual: "no acabó el Descenso, empezó el siguiente".

Un supuesto arranque de la 68ª edición con la felicidad y el cansancio a partes iguales. "Estamos recogiendo, pero también hemos tenido momentos de sentarnos a tomar el café". E l presidente sabe que el trabajo continúa en la Ría de Navia para que el Descenso crezca, pero no sin antes "descansar y disfrutar de las fiestas de San Roque".