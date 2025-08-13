Una decisión capital en el Avilés: así está la búsqueda del nuevo entrenador

Menos de tres semanas. Ese es el plazo que tiene el Avilés para resolver con éxito el terremoto del pasado lunes antes de que debute en Primera Federación. El cuadro blanquiazul, por decisión expresa de su presidente, Diego Baeza, decidió rescindir el contrato de Javi Rozada, convirtiéndose en el primer equipo de las principales categorías nacionales en prescindir de su entrenador.

El club se centra desde ya en encontrar un sustituto de garantías que acepte el reto de coger al equipo en la recta final de la pretemporada, y la decisión final correrá a cargo del director deportivo de la entidad, Miguel Linares, que rastrea el mercado de entrenadores libres. Lo que tiene claro la entidad, pese a la cercanía del debut liguero ante la Ponferradina, es que no se va a precipitar en su elección, tratando de encontrar la mejor opción posible para reemplazar a Rozada.

En ese sentido, el Avilés valora distintos perfiles que tiene sobre la mesa. Uno de ellos es el de Nacho Castro, libre tras su paso por el Mineros de Zacatecas y el Morelia de la Liga Expansión de México, aunque también cuenta con una dilatada experiencia en el fútbol español tras su paso por el San Fernando, en Primera Federación, o el Andorra, en la antigua Segunda División B. El avilesino, que formó parte de la plantilla blanquiazul que jugó en Segunda, está bien posicionado dentro de la entidad, aunque, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el club aún no se ha puesto en contacto con él.

Otro entrenador libre que gusta mucho a la dirección deportiva es David Movilla, quien ya estuvo presente en el Suárez Puerta en el mes de diciembre. El caso del técnico vasco es curioso. El curso pasado consiguió el ascenso a Primera Federación con el Sabadell y el conjunto catalán decidió no renovarle. Una situación que experimentó en sus propias carnes la temporada anterior con el Zamora, puesto que el equipo rojiblanco ascendió y la dirección deportiva tampoco apostó por su continuidad.

Ambos son posibilidades encima de la mesa de la dirección deportiva avilesina, aunque ninguna de ellas está avanzada. El equipo blanquiazul busca un perfil que sea capaz de adaptarse y exprimir el máximo de una plantilla que estaba confeccionada para el estilo de juego de Rozada.

Por delante se esperan semanas muy movidas en los despachos, ya no solo por la necesidad de contratar un nuevo entrenador, sino por la obligación de reforzar la plantilla de cara a la exigente temporada en una nueva categoría. La idea de la entidad pasa por acometer, como mínimo, cuatro incorporaciones más: un par de laterales, un central y un pivote son las prioridades del club, aunque habrá que ver las preferencias del nuevo entrenador.

Sin Rozada, el principal valedor de varios futbolistas, la situación de algún integrante del primer equipo podría variar en esta recta final de mercado. Son los casos de Edu Cortina y de Josín Martínez, entre otros. El primero sigue recuperándose de su última operación en el talón de Aquiles de su pie izquierdo, mientras que el segundo podría salir en estas últimas semanas, lo que permitiría al Avilés más músculo económico para tratar de incorporar un nuevo central.