Un canterano del Valencia cierra el puesto de pivote en el Avilés: este es el elegido

El Avilés ya tiene a su quinto centrocampista. Se trata de Adri Gómez, pivote del Sestao, que completará así la sala de máquinas del conjunto blanquiazul. Las negociaciones para su contratación están muy avanzadas, según ha podido saber este periódico.

Canterano del Valencia, Adri Gómez es un veterano centrocampista que cuenta con una amplia experiencia en el mundo del fútbol. Se forjó, tras salir del conjunto che, en el Albacete, con el que jugó en Segunda División e incluso quedó campeón de la extinta Segunda B.

Regresó al filial del Valencia para, posteriormente, irse a Unionistas, donde fue pieza de rotación. En su última campaña, en las filas del Sestao, ha tenido mucho protagonismo, haciendo su mejor año como profesional. Jugó más de 2.500 minutos, con 28 titularidades, aunque no pudo evitar el descenso del conjunto vasco.

Con este fichaje los blanquiazules dan por cerrado el puesto de pivote. En esta posición tienen a Kevin Bautista y Gete, parte del equipo al ascenso, y Yasser, uno de los últimos fichajes. Además, Pablo Álvarez apunta a seguir en las filas avilesinas cuando arranque la temporada. Edu Cortina, por su parte, trabaja para recuperarse de su lesión.