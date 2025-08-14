Un entrenador que rozó el ascenso a Segunda División con un histórico, opción para el banquillo del Avilés
Los blanquiazules negocian con Dani Vidal, extécnico del Nástic de Tarragona
Poco a poco se empieza a perfilar el casting para elegir al nuevo entrenador del Avilés tras la destitución de Rozada. Aunque el club se está tomando las gestiones con calma, analizando con profundidad a todos los posibles candidatos, hay un nombre con el que ya se está negociando. Se trata de Dani Vidal, extécnico del Nástic de Tarragona que, en su paso por el cuadro catalán, estuvo a punto de subir al equipo a Segunda División.
Dani Vidal es uno de los talentos emergentes dentro del mundo de los banquillos del fútbol español, aunque tan solo entrenó al Nástic en tres temporadas. En la primera de ellas llegó a final de campaña, para los últimos 13 encuentros, pero su buen hacer hizo que el cuadro catalán confiase en sus servicios para el siguiente curso.
Vidal, iniciando el trabajo ya desde la pretemporada, demostró su buen hacer en su segundo año colocando al Nástic segundo y rozando el ascenso a Segunda División. Cayó en la final del play-off ante el Málaga, en un encuentro lleno de polémica en el que incluso se llegó a denunciar al árbitro del partido.
La pasada temporada también la inició en el Nastic, pero fue destituido a falta de dos partidos para el final de liga. El equipo, ya sin él, volvió a rozar el fútbol profesional, pero volvió a caer en la final del play-off ante el filial de la Real Sociedad
