Linares, director deportivo, sobre el nuevo entrenador del Real Avilés: "Buscamos un perfil que sepa adaptarse a diferentes situaciones"

La presentación de Edu Campabadal y Nando Almodóvar, los dos últimos fichajes del Real Avilés Industrial, tuvo lugar en una de las semanas más caóticas de la historia reciente de la entidad blanquiazul. Aún sin entrenador, ambos jugadores comparecieron en la sala de prensa del Román Suárez Puerta. Si bien, su presencia pasó a un segundo plano, opacada por Miguel Linares, director deportivo de la entidad, que se enfrentó a su primera comparecencia ante los medios desde el cese de Javi Rozada. "Estamos intentarle dar la mayor normalidad posible a la situación, desde dentro del club vamos a remar todos en la misma dirección", aseguró Linares, a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA.

Tras la comparecencia de Javi Rozada esta mañana en Oviedo, en la que el ya extécnico blanquiazul aseguró que su "despido no tiene justificación; Baeza se llevó una discusión a lo personal", había expectación por escuchar las declaraciones de un Miguel Linares, que actuó como portavoz de la entidad. Dejó claro que la postura del club se aleja de cualquier tipo de polémica. "Ahora mismo el objetivo es lograr estabilidad y continuidad", afirmó. Diego Baeza, presidente de la entidad, no se quiso perder la presentación de sus dos últimos fichajes, y acudió a la sala de prensa, aunque no para sentarse frente a los micrófonos, sino en lsa sillas que habitualmente ocupan los medios de comunicación. El máximo mandatario realavilesino escuchó atentamente todas las preguntas, pero no tomó la palabra en ningún momento.

Dani Vidal, posible entrenador

Pocas pistas se dieron sobre el próximo entrenador del club avilesino. Preguntado expresamene por Dani Vidal, extécnico del Nástic de Tarragona y nombre adelantado esta mañana por LA NUEVA ESPAÑA, Linares reconoció que "no puedo hablar de un nombre en concreto, tenemos un círculo de nombres con el que estamos trabajando". Remarcó que "es una elección muy importante, el entrenador es una pieza fundamental y por eso nos queremos tomar nuestro tiempo". La dirección deportiva busca un perfil que "sepa adaptarse a diferentes situaciones" y asegura que "el equipo está preparado para jugar a muchas cosas, es un plantilla, prácticamente, hecha con muchos perfiles diferentes".

La experiencia de Campabadal

Campabadal aportó su visión sobre el tema, basándose en los años de experiencia que carga a sus espaldas. "No es tampoco nada alarmante, es una situación atípica. Seguimos trabajando a tope en el fútbol físico y eso es algo positivo. Para trabajar el apartado táctico tenemos que esperar a conocer al entrenador y saber lo que nos va a demandar", explicó el lateral catalán. "Supongo que algunas circunstancias se repetirán, pero eso dependerá también del entrenador que venga y de cómo quiere jugar. La gente ya tiene ciertos automatismos que se ve que han funcionado, el ascenso del año pasado es una muestra", respondió cuando se le preguntó por la herencia táctica que deja Javi Rozada.

Un guardameta cargado de ambición

Nando Almodóvar aprovechó su turno de respuestas para dejar claro que "viene a por minutos" y "experienca que le acerque al fútbol profesional". Es plenamente consciente del nivel de su rival en la portería, pero afirma que "depende de mí, tengo que darl el máximo, luego es el míster el que elige". Sobre su juego destacó que "puedo dar mucho al equipo en el juego de pies y las acciones aéreas", también dejó claro que, pese a su edad, puede ser un líder dentro del terreno de juego para sus compañeros. Sabe que la juventud es un arma de doble filo y reconoce que "tengo que mejorar muchísimas cosas".

Más allá del tema del entrenador, Campabadal afirmó que "cuando vine aquí me sorprendió el nivel de eficacia y intensidad, creo que es algo muy positivo". Sobre sus funciones en el lateral no quiso profundizar en táctica y abrevió diciendo que "soy una persona que se adapta, intento ver lo que está pasando en el campo". Conoce bien la categoría y asegura que "va a costar meterle mano al Avilés", pero advirte que "hay muchos jugadores en 1RFEF que son igual o mejores que los que hay en categorías superiores".