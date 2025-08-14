Miguel Linares amplía el abanico para el banquillo del Avilés

Son días de mucho movimiento en los despachos del Avilés. Tras la destitución de Javi Rozada, el director deportivo de la entidad, Miguel Linares, trabaja en busca de un sustituto de garantías que asuma el reto de coger al cuadro blanquiazul a menos de tres semanas para el inicio de la Primera Federación. El jienense es el principal encargado de rastrear el mercado de entrenadores libres y el que tendrá la decisión final, pero no se precipitará en su elección.

Dentro del abanico de opciones, Linares también valora otros perfiles distintos al de Javi Rozada. El técnico ovetense apostaba habitualmente por un 4-4-2 y la confección de la actual plantilla estaba enfocada en esa dirección. Sin embargo, el plantel blanquiazul está lo suficientemente equilibrado como para poder amoldarse a diferentes estilos de juego y distintos esquemas. Un aspecto que tendrá en cuenta a la hora de apostar por un técnico en concreto.

Aunque en estos momentos el mercado de entrenadores es más reducido de lo que lo era en junio, existen varios nombres que son muy del gusto de Linares. Uno de los que más gusta, aunque no el único, es David Movilla, quien ya estuvo presente en el Suárez Puerta el pasado mes de diciembre. El técnico, de 45 años y natural de Barakaldo, cuenta con un gran currículum a sus espaldas tras conseguir dos ascensos consecutivos a Primera Federación de la mano del Zamora y del Sabadell. Sin embargo, ambos clubes decidieron no darle la oportunidad en la nueva categoría.

Pese a la cercanía del debut, fijado para el 31 de agosto, no habrá prisas a la hora de tomar la decisión, que desde el club entienden que es clave para el devenir de la temporada. De hecho, lo más probable es que sea Geni, el técnico del filial, el que siga al frente del primer equipo en el amistoso de este sábado ante el Marino de Luanco.