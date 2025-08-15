El Chas sube el nivel

El fin de semana regresa, también la hípica al Chas. Desde hoy y hasta este domingo se disputa en Gijón el concurso nacional cuatro estrellas, en el que participan más de 400 caballos. Durante todo el día habrá siete pruebas, cuatro oficiales y tres complementarias. La primera prueba complementaria comienza a las 8 horas y la primera oficial a las 08.30 horas.

Las pruebas oficiales están conformadas por la de 1,10; 1,20; 1,30 y 1,40 metros. En el caso de las complementarias, en las que hay una más que en el nacional tres estrellas, cuentan con prueba de 0,60; 0,80 y 1,00 metros.

Entre los jinetes y amazonas que saldrán a la pista durante este fin de semana destaca el nombre de Teresa Blázquez, miembro del equipo nacional. La amazona sale a pista en la prueba de 1,30 metros con dos caballos, "Matilda" y "Lydania KV", y en la de 1,40 metros con "Nasa de Toxandria".

El Chas acoge de nuevo a jinetes que destacaron el fin de semana pasado. Uno de ellos es Jesús Garmendia, leyenda de la hípica que el pasado viernes dominó la prueba de 1,35 metros en el concurso de tres estrellas. Hoy saldrá a pista en seis ocasiones, tres en 1,30 metros y otras tres en 1,40 metros.

Gonzalo Menéndez también repite. El asturiano ganó los tres días en 1,20 metros, prueba que repite en el día de hoy. Además, estará presente en el 1,30 y 1,40 metros.