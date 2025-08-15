Cuando a Aarón Díaz le propusieron competir en aquabike de larga distancia nunca se hubiese imaginado un final así. El mierense, que debutaba en esta modalidad, consiguió la medalla de plata en el rango de edad de 25-29 años en el Mundial Multideporte que se disputó en Pontevedra el pasado mes de julio. "Fue una experiencia inolvidable, la verdad es que sigo asimilándolo. Fue una sorpresa", expresa.

Cinco horas de plata

Formado en el ya extinto CD Manuel Llaneza, Aarón estuvo ligado a la natación desde que tenía tres años. Con una edad más avanzada, también comenzó a aficionarse por la bici. Y gracias a una charla con su entrenador y el presidente de su club, el Triatlón Oviedo, el mierense participó en aquabike de larga distancia, donde se fusionan ambos deportes en una prueba de lo más exigente: tres kilómetros de natación con 120 sobre ruedas.

En total, Aarón estuvo más de cinco horas -concretamente 05:01:32-entre el agua de la ría de Pontevedra y el asfalto de la ciudad gallega. Un reto al que se enfrentaron más de 200 participantes, muchos de ellos extranjeros, pero no todos pudieron acabar. Las altas temperaturas fueron un condicionante importante.

"Nadando ya empecé a tener mucho calor, la temperatura estaba al límite de lo legal", recuerda. El asturiano salió del agua en la quinta posición y comenzó a rodar en bici durante tres vueltas de 40 kilómetros. "Ahí ya lo pasé mucho peor, sobre todo porque solo llevaba un bidón de agua en mi bici y bebí muy poca agua para una prueba así". Muchos se retiraron por golpes de calor, pero Aarón resistió. "En la última media vuelta tuve que parar un momento porque no podía más, pero miré el GPS y no podía abandonar con lo poco que me quedaba. Fue el día que más agotado terminé", desvela.

La medalla de plata fue un premio a su disciplina. Pese a no ser profesional, Aarón entrenaba 13 horas semanales para preparar la cita. "En el triatlón entrenas prácticamente todos los días", reconoce, a la vez que explica las dificultades de competir en este tipo de disciplinas. "Es un deporte minoritario y es complicado que nos den ayudas. Tenemos que pagarnos todos los viajes y competiciones".

De hecho, lo más probable es que no pueda competir en el Mundial del año que viene. "Tuvimos la suerte de ir a este porque está al lado de casa, pero el que viene será en Dubai, así que no podré estar porque es muy difícil costearse el viaje". Donde sí espera estar es en el Campeonato de Europa, que en 2026 es en Bañolas (Cataluña).

Lo que tiene claro el mierense, de 25 años, es el auge del triatlón en general en los últimos años. "Cada vez hay más gente y, sobre todo, más nivel. Las escuelas están creciendo y ves a chavales de 18 años compitiendo a un nivel muy alto", subraya. Aarón Díaz, además de competir, también da clases a jóvenes y adultos en el Club Triatlón Oviedo. "Es un deporte muy bonito y sacrificado, pero todo el mundo puede practicarlo. Hay distancias de todo tipo. No hace falta hacer un ironman para decir que haces triatlón", finaliza.