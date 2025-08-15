David Fernández, esta vez en disco, al Mundial Paralímpico
El tinetense David Fernández, del club San Mateo de halterofilia, halterofilia adaptada y atletismo adaptado, ha sido seleccionado para representar a España en el Mundial Paralímpico de Atletismo, que se desarrollará en Nueva Delhi, la India, del 27 de septiembre al 5 de octubre. Fernández participará en lanzamiento de disco, cuando sus últimas cuatro presencias internacionales habían sido en peso.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- Ni un café se le escapará a Hacienda: el sistema con el que lo controlará todo a partir de 2026
- Asturias pulverizará el récord de calor, si la Aemet acierta: esta es la previsión
- Bonnie Tyler, primera dama del rock y de Gijón, ofrece un gran recital en Poniente: 'Es algo grandioso
- Crónica de una tarde y una noche infernales en Cangas del Narcea: el fuego acechó pueblos y el santuario del Acebo, donde hasta el cura combatió las llamas a pecho descubierto
- Muere a los 55 años Elena Menéndez Bouzas, concejala del PSOE en Corvera
- Susto en la terminal de autobuses de Cangas de Onís
- Oviedo quiere adquirir las fábricas de Loza y El Caleyo, en San Claudio: 'No hay mucho terreno industrial en la ciudad y tampoco lo habrá en el futuro