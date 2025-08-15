David Fernández, esta vez en disco, al Mundial Paralímpico

El tinetense David Fernández, del club San Mateo de halterofilia, halterofilia adaptada y atletismo adaptado, ha sido seleccionado para representar a España en el Mundial Paralímpico de Atletismo, que se desarrollará en Nueva Delhi, la India, del 27 de septiembre al 5 de octubre. Fernández participará en lanzamiento de disco, cuando sus últimas cuatro presencias internacionales habían sido en peso.