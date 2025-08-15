Éxito asturiano en el Descenso del Pisuerga: Miguel Llorens y Abel García ganan en K-2, y Alberto Plaza en K-1

El riosellano Miguel Llorens López, junto al cangués Abel García Cimentada, este flamante vencedor del 87º Descenso Internacional del Sella en K-1, resultaron ganadores absolutos, en la modalidad de K-2, del 59º Descenso Internacional del Pisuerga, dilucidado hoy viernes entre el puente de Olleros de Pisuerga y el puente de las Monjas, en Alar del Rey (Palencia). La novedosa pareja de la Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella, del grupo de trabajo que dirige Kiko Vega Suárez, había quedado tercera ayer, jueves, en el Carrión.

Segundos en el Pisuerga fueron Daniel Estébanez Santiago y Marc Martínez Koshystka (Los Cuervos de Pravia), estos terceros la víspera. Completaron el podio absoluto en hombres senior K-2 la dupla argentina del Jaire Aventura-Los Rápidos de Arriondas formada por Manuel Garaycoechea y Damián Dossena de Césari, quienes en el Descenso del Carrión habían quedado segundos clasificados.

En la modalidad de K-1, otro asturiano, el cangués Alberto Plaza Sagredo (SCD Ribadesella) demostró ser el más rápido en el Pisuerga, igual que ocurrió en la tarde de ayer, 14 de agosto, en el Descenso del Carrión, donde también se subió a lo más alto del podio. El también cangués Luis Amado Pérez Blanco (SCD Ribadesella), tercero en el Carrión, fue segundo en el Pisuerga; y Daniel Jesús Pérez García (Los Cuervos de Pravia), segundo ayer, hubo de conformarse con la tercera posición hoy, en el Pisuerga.

La clasificación por escuadras la lideraron los parragueses del Jaire Aventura-Los Rápidos de Arriondas, presidida por Alberto Gutiérrez Cuadrillo, triunfadores también por clubes ayer, jueves, en el Descenso Internacional del Carrión. Segundos por equipos fueron Los Cuervos de Pravia y en quinta posición quedó la Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella. La Sociedad Deportiva Gauzón y el Club Piraguas Villaviciosa-El Gaitero ocuparon el sexto y octavo puesto, respectivamente.