Goodine, un tirador letal para el OCB

El Alimerka Oviedo Baloncesto ha encontrado un recambio de calidad para compensar la salida de Steven Verplancken rumbo al baloncesto francés. Brycen Goodine, exterior estadounidense, es el elegido para completar la plantilla del equipo ovetense en la temporada más importante de su historia, la del paso al remozado Palacio de los Deportes.

Goodine, un escolta-alero de 1,93 nacido en New Bedford, Massachusetts, vivirá su primera experiencia profesional en Asturias tras salir de la universidad. Pero, pese a las incertidumbres que siempre despierta el aterrizaje de un rookie, este viene con pedigrí. Goodine jugó la última campaña en Oklahoma, college encuadrado en la conferencia más fuerte de la NCAA en la actualidad, la Southeastern (SEC). Eso significa mucha atención mediática, miles de personas en las canchas cada semana y toneladas de presión.

Antes de instalarse en Norman, el jugador había sido reclutado por la prestigiosa Syracuse antes de fichar por otra universidad de renombre, Providence, y presentar sus mejores números (casi 14 puntos, 3 rebotes y 1,4 asistencias por noche) con una tercera, Fairfield. En Oklahoma, Goodine fue una pieza esencial para los Sooners, acabando como titular indiscutible y aportando unos promedios de 8 puntos, 2,5 rebotes y casi un robo por partido en un equipo que jugó el March Madness.

Las características del nuevo jugador del OCB difieren, sin embargo, de las que mostró Verplancken. Mientras el dominicano exhibió capacidad para crear con balón, para generarse sus propios tiros, Goodine es más un finalizador. De hecho, es un tirador letal: en dos años en Fairfield promedió más de un 46 por ciento de acierto en lanzamientos de tres puntos y en Oklahoma subió del 42 por ciento lanzando 4,5 tiros de larga distancia por partido. El cuerpo técnico del Oviedo confía en que la atención que van a generar Parham y Copes abra espacios para las bombas de Goodine y Hermanson, a priori una de las mejores parejas de lanzadores de Primera FEB. Goodine dispondrá de pasaporte de Cabo Verde, por lo que jugará de cotonú y no ocupará una de las dos plazas de extracomunitarios, destinadas en principio para Greg Parham y Calvin Hermanson.

La plantilla del Alimerka Oviedo para la campaña 25-26 queda cerrada, por tanto de la siguiente forma: bases, Greg Parham y Dan Duscak; escoltas, Fede Copes, Pablo González Longarela y Bryce Goodine; aleros, Calvin Hermanson y Raúl Lobaco; ala-pivots, Robert Cosialls y Daniil Shelist; pivots, Alonso Faure y Francis Nwaokorie. El cuerpo técnico será el mismo de la temporada pasada, con Javi Rodríguez como primer entrenador y Mikel Ereño y Álex Lesmes como ayudantes.

Íñigo de la Villa, director deportivo del club, analiza que: "Brycen es un jugador que nos aporta muchas opciones. Es un perfil polivalente que en su último año universitario ha sido utilizado principalmente como especialista en el tiro exterior, pero que en su momento fue reclutado por Syracuse como base. Esa combinación de experiencia en varias posiciones y su capacidad para adaptarse a diferentes roles nos encajaba perfectamente. Creemos que su capacidad de trabajo y su versatilidad le van a permitir adaptarse rápido y ser una pieza importante en nuestra rotación".

La plantilla está citada para los reconocimientos en el Centro Médico y en la Clínica Barreto el lunes y el martes que viene, 18 y 19 de agosto, con la idea de comenzar el trabajo de pista el mismo miércoles 20.