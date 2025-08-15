Nuevo triunfo de Walter Bouzán y Bertín Llera, en el río Carrión
Los vencedores absolutos del 87º Descenso Internacional del Sella, los riosellanos Walter Bouzán Sánchez y Bertín Llera Serrano (Club Piragüismo El Sella) resultaron ganadores, en K-2, de la 59ª edición del Descenso Internacional del Carrión, disputado ayer en aguas de Velilla del Río Carrión (Palencia). En la modalidad de K-1 ganó el cangués Alberto Plaza Sagredo (SCD Ribadesella), seguido de Daniel Jesús Pérez García (Los Cuervos de Pravia). En la imagen, Bouzán y Llera, a la izquierda, durante la prueba en tierras castellanas.
