Vives y Winter contra Córdoba y Santamarta, final de dobles en Gijón

Las fases finales llegan al Torneo Dionisio Nespral. En la tarde de hoy, a las 18.00 horas, se diputa la final de los dobles. Las parejas protagonistas son Pedro Vives y Bejamin Winter por un lado, y por el otro Carles Córdoba y Andrés Santamarta. En el caso de la competición individual, ayer saltó la primera sorpresa, pues el segundo favorito del torneo, Alejandro Moro, se despidió de la competición en cuartos de final. El español cayó en dos sets, 6-4 y 6-3, frente al holandés Ryan Nijboer. El resto de favoritos se mantuvieron y disputan hoy las semifinales individuales. A las 11.30 horas Pedro Vives, que en el día de ayer ganó 7-6 y 6-2 frente a Óscar Gutiérrez, se mide contra Ryan Nijboer. Tras este enfrentamiento se celebrará la otra semifinal entre el favorito Lorenzo Giustino y Miguel Damas. El italiano derrotó ayer a Sergi Pérez en dos sets, 6-1 y 6-2. Por su parte, Damas batió, también en dos sets, 6-3 y 6-1, al holandés Michail de Krome. El Torneo Dionisio Nespral, que finaliza el domingo tras una semana de actividad, está contando con buena afluencia de público y desde la organización esperan que, en el día de hoy, aumenten los espectadores en el Real Club de Tenis de Gijón.