Las consecuencias tardías de la destitución de Rozada: uno de sus protegidos queda en peligro en el Avilés

El despido de Javi Rozada ha generado movimiento en el Avilés, y puede que no solo respecto al líder del banquillo. El ahora exentrenador avilesino ya tenía los esquemas claros para el debut en Primera Federación y un jugador indiscutible para él era Josín. Sin embargo, el técnico, el principal valedor del futbolista, ya no forma parte de la entidad, lo que puede acabar afectando al jugador.

El Avilés tiene claro que en este mercado de fichajes quiere a un central senior, y ahí es dónde comienza a complicarse la operación. El equipo recién ascendido tiene completas las 18 fichas sénior que se permiten en Primera Federación, por lo que sería necesario liberar una de ellas para así poder cubrirla.

Además, cuenta con cuatro centrales, de los que tres son sénior: Babin, Julio y Josín. El equipo avilesino sabe que, si quiere contar con un nuevo central sénior, debe deshacerse de Julio Rodríguez o de Josín, y este último es el que tiene la mayoría de las papeletas.

Julio Rodríguez tiene contrato hasta 2027, Josín hasta 2026. A esto se le suma que su exentrenador y principal defensor del jugador de 28 años ya no se encuentra dentro del equipo.

Josín fue titular durante toda la exitosa temporada pasada, primero como pivote y posteriormente como central. El jugador ovetense formó con Babin la pareja de centrales habitual del conjunto avilesino. Solamente una lesión le apartó del once en el partido de vuelta de la primera eliminatoria del playoff, contra el Antoniano, y en los dos encuentros contra el Rayo Majadahonda. Su sustituto fue, precisamente, Julio.

En total, Josín disputó 38 partidos con la camiseta blanquiazul, sumando 3.050 minutos, y anotó un gol en el encuentro frente a la Gimnástica Torrelavega.

El Avilés continúa sin entrenador tras la destitución de Javi Rozada el pasado lunes 11 de agosto. El despido, inesperado, se debió a un cúmulo de situaciones que acabaron por explotar en la visita del equipo avilesino a la Feria de Muestras. El retraso a la hora de llegada del equipo técnico y de los jugadores desencadenó una acalorada discusión entre el entrenador, Javi Rozada, y el presidente, Diego Baeza, que sentenció al entrenador del ascenso.

El equipo avilesino, que disputará el primer partido en Primera Federación dentro de 15 días frente a la Ponferradina, en el Suárez Puerta, continúa la búsqueda de nuevo técnico.

Desde el Avilés aseguran que quieren tomarse el tiempo necesario, debido a la importancia de la elección y, añaden que no pueden hablar de un nombre en concreto, que hay "un círculo de nombres" con el que están trabajando.

La realidad es que hay un técnico que destaca por encima del resto, Dani Vidal, exentrenador del Nàstic de Tarragona que tiene experiencia en la categoría.

Vidal se quedó a las puertas de Segunda División con el equipo catalán en junio de 2024, tras perder frente al Málaga en los últimos minutos de la prórroga en la final de play-off.