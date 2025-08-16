Doble triunfo de Gonzalo Menéndez en el Chas

El jinete asturiano Gonzalo Menéndez demostró ayer en el Chas que es capaz de dominar distintas pruebas. Repitió triunfo en el 1,20 con el caballo "Letaway de sorribias", prueba que ganó en los tres días de nacional tres estrellas, y también obtuvo la victoria en 1,30 metros con "Uthope de la Roque".

Pero no fue el único triunfo asturiano del viernes. En la prueba de 1,10 metros, Virginia Ouzande, con el caballo "Wunder D", se proclamó la líder indiscutible en esta prueba. Tras ella, la asturiana Carla Catalina Blanco con "Eberlin M" y la gallega Cristina Domato con "Aries".

En la prueba de 1,20 hubo triplete asturiano. A Gonzalo Menéndez le siguió Joseba Espinosa, que obtuvo el segundo puesto con el caballo "Diamond JGF" y el tercero con "Clarin 7".

En el Trofeo LA NUEVA ESPAÑA, el 1,30 metros , la victoria fue, de nuevo de Menéndez. En el segundo escalón del podio se situó el madrileño Luis Ortiz con "Issey miyake de caps koko" y en el tercero Luis Medal García con "Rey de Gozón".

En La prueba de 1,40 metros, prueba más destacada en el nacional cuatro estrellas, participaron jinetes y amazonas de renombre como Teresa Blázquez o Iván Serrano, miembros del equipo nacional de hípica. Otros nombres destacados fueron el de la leyenda Jesús Garmendia, presente también en el nacional tres estrellas, y el del brasileño pero afincado en Barcelona Pedro Veniss.

Dentro de estaa prueba de 1,40 no hubo tanto protagonismo asturiano. La victoria fue para la madrileña Castora Ortiz junto al caballo "Robinson". En segunda posición uno de los integrantes del equipo nacional, Iván Serrano, con "Cornelios TS", y en tercer lugar Luis Ortiz con "Casilias from second life Z". Ortiz obtuvo la segunda plaza en la prueba de 1,30 metros.

A pesar del calor en toda la región, el Chas pudo disfrutar de un día de hípica con gran ambiente que se alargó hasta las 21.00 horas.

Hoy continúa el nacional cuatro estrellas, que se disputará en Gijón hasta mañana, domingo 17 de agosto.

Las primeras pruebas, la de 1,10 metros y la complementaria de 0,60, comienzan a las 08.00 horas, media hora antes que en el día de ayer.