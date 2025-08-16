El éxito de los Méndez: ella, subcampeona de Europa con España; él, técnico ayudante en un ascenso a Primera Federación

La familia Méndez ha vivido un año que tardará mucho tiempo en olvidar. En pocos sitios pueden presumir de lo que han logrado los dos hijos. Por un lado está el mayor, Miguel, que en su primer año como ayudante de Javi Rozada en el banquillo del Suárez Puerta consiguió lograr el objetivo que tanto tiempo llevaba persiguiendo el club, el ascenso a Primera Federación. La pequeña, María, que defiende la camiseta del Real Madrid, representó por primera vez a España en uno de los torneos más prestigiosos del mundo, la Eurocopa.

María, en el partido ante Italia / Ana Escobar / Efe

Los dos han estado presentes en los éxitos del otro, con Miguel haciendo un viaje relámpago para ver a su hermana en la final europea ante Inglaterra y María siendo parte del tsunami blanquiazul que inundó Majadahonda en la final del playoff. "En casa la que peor lleva el tema del fútbol es mi novia, nuestros padres ya están acostumbrado", bromea el mayor. El reportaje y las fotografías están realizados antes del encontronazo entre Rozada y el presidente del Avilés, Diego Baeza, que terminó con el despido del primero y de su cuerpo técnico, Miguel Méndez incluido.

María Méndez consuela a Cata Coll tras la derrota de España en la final. / Ana Escobar / Efe

"Estoy intentando quedarme con todo lo positivo de los 40 días de concentración. Por un partido parece que todo es amargo, pero durante este mes hemos visto cosas muy buenas", dice María haciendo balance del subcampeonato, y añade: "Creo que ha sido un campeonato muy bueno para todo el grupo y, quizás algo más importante, hemos enganchado a mucha gente. Era uno de nuestros objetivos y creo que lo hemos logrado".

Uno de los que más pendiente estaba de la actualidad de la selección era Miguel. "Creo que ha dado un paso grande. Hasta ahora no había contado para los grandes torneos y en esta Eurocopa ha jugado tres partidos, es para estar contentos. No hay que perder la ambición, es normal que ella se cabree y piense que debe jugar la final, pero si analizas ha hecho grandes partidos. Cuando ha jugado ella España no encajó ningún gol", destaca el hermano mayor, que organizó sus vacaciones para poder estar presente durante la fase de grupos de la Eurocopa. La final le pilló con la pretemporada del Avilés iniciada, pero el propio Rozada le espoleó para que volviese a Suiza. "Me dijo que tenía que ir obligatoriamente, que ni lo pensase", confiesa.

En el aire queda una pregunta: ¿se juntarán los Méndez para trabajar juntos en el mismo equipo? Como pareja de entrenadores lo descartan, ya que María no se ve en ese papel, pero con uno sobre el césped y otro en el banquillo no suena tan descabellado. "Yo no soy tan meticulosa como Miguel, no me intereso tanto por los aspectos del juego", reconoce la central. "Yo ya he entrenado en fútbol femenino, me gusta y siempre puede ser una opción", apunta el que fuese entrenador del Oviedo Femenino.