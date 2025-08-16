La Llorea acoge la primera edición del torneo Siroko de golf

El campo municipal de La Llorea acoge hoy la primera edición del torneo Siroko de golf. Con un máximo de 140 jugadores inscritos, la prueba está organizada bajo la modalidad individual stableford, a 18 hoyos, dividiéndose en dos categorías de hándicap: hasta 18 y desde 19 en adelante. El objetivo pasa por dar opción a la participación a jugadores de todos los niveles. El cuadro de premios incluirá a los tres primeros clasificados de cada categoría, así como premios especiales. Entre ellos, un coche a quien haga un hoyo en uno en un hoyo del campo a desvelar en el día de hoy.