Lorenzo Giustino suda para ganar el Torneo Dionisio Nespral de tenis

Se cumplieron los pronósticos y el que partía como cabeza de serie número uno, Lorenzo Giustino, acabó conquistando la 61ª edición del Torneo Dionisio Nespral, que terminó ayer en las pistas del Club de Tenis de Gijón. No lo tuvo fácil el italiano en la final frente a Pedro Vives, al que terminó derrotando por 6-1 y 7-5. Giustino dominó con facilidad la primera manga, pero Vives reaccionó, cambió su forma de jugar e igualó el partido en el segundo set. Al final, el deportista italiano de 33 años tiró de su mayor experiencia para resolver ante un jugador mallorquín que acabó por acusar el desgaste de tantos partidos jugados en Gijón. Hay que subrayar que Pedro Vives jugó el cuadro de dobles con Benjamín Winter hasta la final, que también perdió, ante la pareja Andrés Santamarta-Carlos Córdoba. El torneo, que mostró su crecimiento, finalizó con un gran ambiente en las gradas del club gijonés.