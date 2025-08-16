Santamarta y Córdoba obtienen el triunfo en los dobles del Trofeo Dionisio Nespral

Andrés Santamarta y Carles Córdoba se llevaron el triunfo en la final de los dobles del Trofeo Dionisio Nespral. Un partido muy igualado en el que la pareja derrotó a Pedro Vives y Benjamin Winter en tres sets: 7-5, 3-6 y 10-8. En el día de ayer, con un casi lleno en el Real Club de Tenis de Gijón, se disputaron también las semifinales de la prueba individual. El favorito, Lorenzo Giustino, ganó en dos sets (6-1 y 6-3) a Miguel Damas. En la otra semifinal, la victoria fue de Pedro Vives ante el tenista holandés Ryan Nijboer por 6-2 y 6-1. La final se disputa hoy a las 11.30 horas entre Lorenzo Giustino y Pedro Vives, finalista de los dobles.