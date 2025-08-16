Tomás, Marti y Pelayo, encantados de fichar por el Marino: "Ni nos lo pensamos"
Los jugadores que fichan por el Marino lo tienen claro. Buscan proyección, confianza y un club de buen ambiente. Esas fueron las razones que dieron ayer Tomás, Fuentes, Marti y Pelayo Pérez para explicar su incorporación a la entidad luanquina, procedentes del Sporting. Los tres fueron presentados ayer en Miramar la víspera del partido amistoso contra el Avilés, que tendrá lugar esta tarde en el campo luanquín a partir de las 19.30 horas. Para el centrocampista Pelayo, que llega al Marino libre, la temporada es clave. "Vengo de un año parado por lesión y en el Sporting no me dejaban jugar en el B, tuvo que hacerlo en el C. Desde el primer momento, Sergio (Sánchez, el entrenador) y Luis (Gallego, el presidente) me dijeron que este era mi sitio, que iba a mejorar y a sentirse otra futbolista. No lo dudé, y con cada entrenamiento y con cada partido voy recuperando sensaciones. Sé que vengo en el puesto de Nacho Matador, ojalá pueda hacerlo la mitad de bien que lo hizo él". También del Sporting, pero en este caso como cedido, aterriza en Luanco Daniel Sánchez Martínez, "Marti". "Cuando me salió esta oportunidad ni me lo pensé", subrayó el extremo derecho, que se define como "un jugador muy vertical, con desborde y compromiso, de ida y vuelta". El argentino Tomás Fuentes, que se encuentra más cómodo como central que como pivote defensivo, rescindió su contrato con el Sporting y busca en el Marino "nuevos retos, un trampolín para llegar al fútbol profesional. Y Sergio tiene el concepto de fútbol que a mí me gusta".
