El Avilés ya tiene entrenador: Dani Vidal sucede a Javi Rozada

El Avilés ya tiene entrenador que suceda a Javi Rozada y dirija la nave en la apasionante aventura por Primera Federación. El elegido por la directiva es Dani Vidal, en un interés avanzado por LA NUEVA ESPAÑA el pasado 14 de agosto en su web. Se trata de un técnico joven y ambicioso, que luchó por ascender a Segunda División con el Nástic de Tarragona. El acuerdo con el catalán es completo y su llegada será anunciada en las próximas horas por el club. La idea es que incluso dirija ya la sesión de hoy a partir de las 10.30 horas en La Toba.

Vidal es una apuesta del director deportivo, Miguel Linares, que busca en el joven técnico una idea continuista con lo que ofrecía Rozada, despido la semana pasada. Ahora, con las urgencias de una competición a la vuelta de la esquina, el club ha actuado con celeridad para cerrar la llegada de Vidal.

El catalán es uno de los talentos emergentes dentro del mundo de los banquillos del fútbol español, aunque tan solo entrenó al Nástic en tres temporadas. En la primera de ellas llegó a final de campaña, para los últimos 13 encuentros, pero su buen hacer hizo que el cuadro catalán confiase en sus servicios para el siguiente curso.

Cerca del ascenso

Vidal, iniciando el trabajo ya desde la pretemporada, demostró su buen hacer en su segundo año colocando al Nástic segundo y rozando el ascenso a Segunda División. Cayó en la final del play-off ante el Málaga, en un encuentro lleno de polémica en el que incluso se llegó a denunciar al árbitro del partido.

La pasada temporada también la inició en el Nastic, pero fue destituido a falta de dos partidos para el final de liga. El equipo, ya sin él, volvió a rozar el fútbol profesional, pero volvió a caer en la final del play-off ante el filial de la Real Sociedad