El Avilés también gana sin Rozada: victoria ante el Marino en un igualado partido

El primer Avilés sin Javi Rozada, destituido a principios de semana tras un encontronazo con el presidente del club, Diego Baeza, sabe ganar. Lo hizo ayer en Miramar, derrotando por cero a dos a un Marino que peleó un partido igualado la mayoría de los minutos. En la segunda parte, en especial cuando hubo concluido el carrusel de cambios, el partido se rompió y el Avilés acertó a marcar en dos de sus oportunidades.

La primera mitad fue la más igualada. Sergio, el entrenador local, optó por un sistema de cinco defensas, con dos mediocentros y tres hombres arriba. Por su parte, Geni sacó un 4-2-3-1 sobre Miramar, que presentaba un excelente aspecto.

El peligro visitante en estos primeros 45 minutos llegó a balón parado. En el minuto 5, Cayarga colgó una falta que Babin remató, de cabeza, alta. En el 18 también se fue por encima del larguero una falat directa lanzada por Viti. Dennis respondió de puños a una acción similar de Berto Cayarga.

La ocasión más clara para el Marino se produjo en el minuto 35 en un robo de balón de Óscar Fernández, penalizado con fuera de juego tras un pase al hueco de Basurto.

Al cuarto de hora de la segunda parte ya habían cambiado prácticamente todos los protagonistas. El Avilés se adelantó en el minuto 59 en una falta desde el lateral del área. Gete tocó en corto, Viti pisó el balón y el propio Gete, de potente disparo, marcó por la escuadra contraria de Nel. Pudo ampliar la diferencia el equipo visitante en un remate de Julio Rodríguez en otra falta, pero su posición quedó invalidada.

El Marino tuvo una gran ocasión, doble, en el minuto 85, en sendas paradas de Álvaro Fernández a remates primero de Diego Díaz, con la izquierda, y posteriormente de Leyva, de cabeza en plancha. Eso fue antes de la traca final del Avilés: Kevin Bautista mandó el balón al larguero en el minuto 87 tras un corner y casi a renglón seguido Raúl Rubio se aprovechó de que el despeje de Nel rebotó en su cuerpo para lograr el segundo.