El Chas, cosa de Medal
El veterano jinete gijonés, a lomos de "Rey de Gozón", se hizo con el Pequeño Gran Premio en la jornada sabatina del Nacional cuatro estrellas
N. L.
Leonardo Medal sigue triunfando en la tierra del Chas. El veterano jinete gijonés, que montaba a "Rey de Gozón", resultó el ganador ayer del Pequeño Gran Premio de la jornada del sábado del Nacional cuatro estrellas de la instalación gijonesa. La prueba, disputada sobre 1,30, completó el podio con el madrileño Luis Ortiz, segundo con "Issey Miyake de Caps Koko", y con la asturiana Mar Pérez, que montaba a "Daine du Val".
En la prueba de 1,40, dos madrileños se subieron al podio. Uno de ellos, Juan Riva, lo hizo en primer lugar con "Fernhill Balou Beau", seguido del asturiano Alberto Honrubia, montando a "Bazooka Semilly" y de su paisano Ricardo Jurado a lomos de "Zamorano Z".
En cuanto a la prueba de 1,20, Gonzalo Menéndez, representante del Principado que ya se había impuesto en dos de las pruebas del viernes, ganó también ayer con "Letaway de Sorribas", bajando el tiempo conseguido por Igor Maestre con "Airin SFM" y por Juan Carrillo de Mendoza con "Par Chance Z". Ana Palacios, con "D´One", fue la vencedora de la prueba de 1,10, por delante de Carla Catalina Blanco, con "Eberlin M", y de Alexia de la Huerga con "Enfant Terrible NHZ".
En cuanto a las pruebas menores, Ana Gutiérrez con "Don Juan" ganó la de 0,60; Daniela Sevilla, con "Bouffon de Beury", hizo lo propio con la de 0,80 y Tomás Fuertes, con "Under Malo", se impuso en la prueba de un metro.
Hoy está prevista la última jornada del Nacional 4 estrellas del Chas, con la disputa del Gran Premio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un policía, en la UCI tras sufrir una brutal agresión en Luarca
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que venden a un precio de risa
- Un detenido en Gijón por la violación de una joven de 19 años de madrugada en Poniente
- Morante de la Puebla no llega a Gijón y ya tiene como sustituto a un torero que causó impacto en Madrid
- Camela se despide de los escenarios: la última hora y el diagnóstico de Dioni tras salir a la luz sus problemas de salud
- Los incendios siguen fuera de control: evacuados dos pueblos de Cangas del Narcea ante el avance del fuego
- Un aparatoso accidente entre cuatro vehículos provoca hasta 10 kilómetros de retenciones en la autovía del Cantábrico
- Asturias se achicharra y pulveriza sus records históricos: 42,9 grados en Mieres y 41,2 en Oviedo