El Chas, cosa de Medal

Leonardo Medal sigue triunfando en la tierra del Chas. El veterano jinete gijonés, que montaba a "Rey de Gozón", resultó el ganador ayer del Pequeño Gran Premio de la jornada del sábado del Nacional cuatro estrellas de la instalación gijonesa. La prueba, disputada sobre 1,30, completó el podio con el madrileño Luis Ortiz, segundo con "Issey Miyake de Caps Koko", y con la asturiana Mar Pérez, que montaba a "Daine du Val".

En la prueba de 1,40, dos madrileños se subieron al podio. Uno de ellos, Juan Riva, lo hizo en primer lugar con "Fernhill Balou Beau", seguido del asturiano Alberto Honrubia, montando a "Bazooka Semilly" y de su paisano Ricardo Jurado a lomos de "Zamorano Z".

En cuanto a la prueba de 1,20, Gonzalo Menéndez, representante del Principado que ya se había impuesto en dos de las pruebas del viernes, ganó también ayer con "Letaway de Sorribas", bajando el tiempo conseguido por Igor Maestre con "Airin SFM" y por Juan Carrillo de Mendoza con "Par Chance Z". Ana Palacios, con "D´One", fue la vencedora de la prueba de 1,10, por delante de Carla Catalina Blanco, con "Eberlin M", y de Alexia de la Huerga con "Enfant Terrible NHZ".

En cuanto a las pruebas menores, Ana Gutiérrez con "Don Juan" ganó la de 0,60; Daniela Sevilla, con "Bouffon de Beury", hizo lo propio con la de 0,80 y Tomás Fuertes, con "Under Malo", se impuso en la prueba de un metro.

Hoy está prevista la última jornada del Nacional 4 estrellas del Chas, con la disputa del Gran Premio.