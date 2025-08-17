El Lealtad golea al Titánico (3-0) en el estreno de la Copa Federación

El Lealtad ofreció buenas sensaciones en el estreno oficial de una temporada que le lleva de regreso a Segunda Federación y acabó goleando al Titánico por 3-0, aunque tuvo que esperar para ello a la segunda parte. El conjunto maliayés es, de esta forma, el primer líder del grupo 2 de la fase autonómica de la Copa Federación.

La superioridad local se produjo desde el principio, pero en la primera mitad costó ver ocasiones de gol, y las llegadas acababan en nada, apenas hubo remates a puerta.

Sin embargo, los de Luis Arturo salieron dispuestos a resolver en la segunda parte y lo hicieron relativamente pronto, gracias en buena medida a un penalti por mano de Álex García a remate de cabeza de Cissé en un córner. Los jugadores del Titánico protestaron abundantemente, pero el árbitro no dudó y Jaime transformó la pena para ser cambiado a continuación. Nico Pereira, muy activo en ataque, asistió poco después a Babafemo para el segundo. El tercero ya llegó en el descuento. El miércoles, a las 18 horas, está fijado el segundo partido del grupo, Titánico-Colunga.