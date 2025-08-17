Luis Martínez, ganador absoluto de la primera edición del torneo Siroko de golf

Los ganadores posan con sus premios.

Los ganadores posan con sus premios. / PDM

A. G.

Gijón

La primera edición del torneo de golf Siroko se celebró ayer en el campo municipal gijonés de La Llorea. Luis Martínez Gómez se proclamó ganador absoluto hándicap, con 41 puntos. El primer clasificado en scratch fue Guillermo Rodríguez Vega. En lo más alto de la primera categoría terminó Juan Franciso Íñigo Dominguez, mientras que en segunda categoría la ganadora fue Joaquina Fernández Alonso. A destacar la presencia femenina, con María García Menéndez ocupando el primer puesto en la general. En categoría senior, el primer clasificado fue Víctor Manuel Rivera Zamora, mientras que en senior femenina la primera fue Beatriz Valdés Suárez. Jorge Rodríguez Rodríguez y Cristina Méndez Rodríguez fueron los mejores en la categoría sub-21.

