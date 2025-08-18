Cincuenta años a todo gas en Sariego

"No hay carrera con esta antigüedad y estos pilotos". El Gran Premio Internacional de Motocross de Sariego cumple 50 años y celebrará la mitad de siglo con calidad dentro de los participantes.

La prueba se disputará a lo largo de esta tarde y forma parte de las fiestas de San Pedrín de la Cueva, que se celebraran desde el pasado sábado hasta mañana.

"El lunes es el plato fuerte", confiesa el presidente de la comisión, Marcos García, que resalta el alcance de la prueba alegando que "no hay carrera con esta antigüedad y estos pilotos". El Gran Premio de Motociclismo mueve a muchos espectadores, se espera que aproximadamente 1.500 personas visiten el lunes Sariego para disfrutar de este aniversario tan especial. "Viene mucha gente de todo el norte de España, es una carrera muy importante", subraya.

Sariego recibirá a 22 pilotos nacionales e internacionales. El más destacado en la prueba que organiza el Moto Club Villaviciosa es Cedric Soubeyras, un francés que pilotará una moto marca Kawasaki y que ya sabe lo que es ganar este Gran Premio.

Otros nombres que sobresalen son los de los pilotos catalanes Gerard Congost y Nil Bussot, que correrán con motos KTM y Husqvarna respectivamente. También formará parte de la competición el madrileño Samuel Nilsson, con una moto de marca Triumph.

Este año se podrá disfrutar también de cuatro pilotos asturianos. Es el caso de Enol Vallín, Saúl Álvarez, Hugo Ojeda y Alejo Peral. Tanto Vallín como Álvarez correrán con una moto Gasgas, Ojeda lo hará con una Triumph y Peral con una Kawasaki.

Los pilotos internacionales son principalmente franceses, como el anteriormente mencionado Cedric Soubeyras, junto a Calvin Fonvielle, Mika Lamarque, Enzo Polias y Anthony Bourdon. Los otros pilotos internacionales inscritos en la prueba de esta tarde en Sariego son Jake Preston, de Gran Bretaña, y Miguel Ángel Rojas, de Colombia.

La prueba comenzará a las 17.00 horas con los entrenamientos. Contará con tres mangas, de 20 minutos y dos vueltas cada una. La primera a las 18.00 horas, la segunda a las 19.00 y la tercera, y última, a las 20.00 horas.

Para dar por finalizada la prueba internacional, la entrega de premios tendrá lugar a las 21.30 horas. n