Dani Vidal, nuevo entrenador del Avilés: “El equipo está preparado para competir contra cualquiera”

Vidal se incorporó al equipo con rapidez y sin preocuparse por las dos semanas que restan antes del inicio de la temporada. El técnico destacó el nivel mostrado en los partidos de pretemporada frente a equipos de Segunda y valoró la calidad de los jugadores que aún no conocía. “Lo veo como una oportunidad, porque partimos todos con los mismos puntos”, aseguró.

Antes del primer entrenamiento, Vidal se reunió con José Deus, su segundo entrenador, y con el resto del cuerpo técnico para adelantar la planificación diaria. “La predisposición fue absoluta y estoy muy contento con ellos”, explicó.

Orden, presión y juventud

El entrenador apuesta por un equipo competitivo y adaptable, que mantenga su identidad basada en la presión, el sacrificio y la capacidad de ajustarse a distintos contextos. También destacó la mezcla de jugadores jóvenes y veteranos, y subrayó la importancia de que cada futbolista conozca su posición y la de sus compañeros para moverse coordinadamente.

Preparados para Primera Federación

Vidal confía en que el equipo está listo para competir en la categoría. Los amistosos frente a Sporting, Racing y Cultural demostraron que el Avilés puede plantar cara a cualquier rival. “Lo esencial es el trabajo diario, la cultura deportiva exigente y cuidar los detalles. Eso nos permitirá competir contra cualquiera”, afirmó.

La visión del club

El director deportivo, Miguel Linares, recalcó que el mercado de fichajes se gestionó para incorporar a Vidal en la toma de decisiones sobre los últimos perfiles que se buscan y que no se contempla dar de baja a ningún jugador recientemente fichado. “La plantilla se adapta bien al estilo de Dani, con la mezcla de juventud y experiencia que buscábamos”, concluyó.