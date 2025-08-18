Jota firma la remontada del San Martín
Luis A. Martín
Sotrondio
En un partido de toma y daca, con pocas ocasiones de gol en los primeros minutos, Christian adelantó a los visitantes de penalti. Tras el descanso, L’Entregu llevó la iniciativa, pero un gran gol de Marco dio el empate al San Martín. A partir de ahí, los locales creyeron más en la victoria, firmada por Jota al filo de la conclusión del choque.
