Jota firma la remontada del San Martín

En un partido de toma y daca, con pocas ocasiones de gol en los primeros minutos, Christian adelantó a los visitantes de penalti. Tras el descanso, L’Entregu llevó la iniciativa, pero un gran gol de Marco dio el empate al San Martín. A partir de ahí, los locales creyeron más en la victoria, firmada por Jota al filo de la conclusión del choque.