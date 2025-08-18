En marcha el Alimerka Oviedo Baloncesto: seis semanas para preparar el estreno del Palacio ante el Estu

Quedan seis semanas para el estreno liguero en el remozado Palacio de los Deportes y el nuevo Alimerka Oviedo Baloncesto se pone hoy en marcha para la temporada más importante de sus 20 años de historia. Las pruebas y los reconocimientos, repartidos entre el Centro Médico y la Clínica Barreto, dan inicio entre hoy y mañana a la pretemporada del OCB, antes de que comience el mismo miércoles el trabajo en pista.

Por delante hay muchos días de entrenamiento para sentar las bases del tercer proyecto consecutivo de Javi Rodríguez al frente del banquillo ovetense, ayudado como la pasada campaña por el vizcaíno Mikel Ereño y el asturiano Álex Lesmes. Un proyecto confeccionado con algunos recursos más que en los últimos años, aunque a una distancia sideral de los principales clubes de Primera FEB, y que tiene la misión de enganchar al público en el Palacio de los Deportes.

Como sucedió al final de la campaña 23-24, Rodríguez trató de renovar a su núcleo duro, y amarró la continuidad del base Duscak, el alero Lobaco y el ala-pivot Cosialls. En principio, tanto el pivot Faure como el escolta Verplancken tenían contrato para la temporada 25-26, así que el cuerpo técnico partía con cinco jugadores a los que añadió el base Greg Parham, máximo anotador de la liga portuguesa; los escoltas Fede Copes y Pablo González Longarela, procedentes de Segunda FEB; el alero Calvin Hermanson, ex del Cartagena, entre otros equipos españoles, y los interiores Daniil Shelist, del Huesca, y Francis Nwaokorie, "rookie" de Loyola Chicago. Sin embargo, el Champagne Basket francés pagó por la salida de Verplancken, y en su lugar el OCB firmó a Brycen Goodine. El estadounidense de la universidad de Oklahoma será el único que no esté presente para el inicio de los entrenamientos por un problema personal.

Con estos mimbres aspira Javi Rodríguez a construir un equipo reconocible con sus señas de identidad habituales: defensa de cambios agresiva y rapidez en ataque, solidaridad en ambos lados de la cancha, que compensen el déficit físico y de centímetros.

El equipo afrontará varios amistosos para afinar su preparación para el comienzo de liga. Aunque faltan por cerrar algunos horarios y algunos escenarios, la idea que maneja el club es enfrentarse a rivales potentes que pongan el listón alto desde el primer día. Entre ellos, el San Pablo Burgos de ACB; el Obradoiro de Héctor Galán y el Palencia de Natxo Lezkano, estos dos últimos gallitos de Primera FEB. El partido ante el histórico Estudiantes, el último fin de semana de septiembre, marcará el inicio de una nueva época.