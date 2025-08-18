María, Eneko y Diego, tres arqueros asturianos que llegaron lejos

"Asturias es una federación pequeña, pero está entre los tres que más medallas obtiene". Hay 20 deportistas que representarán a nuestro país en el mundial sub-18 y sub-21 de tiro con arco que se inicia hoy en Winnipeg, Canadá. De ellos, tres representarán también a Asturias.

Diego Conde. / LNE

María Núñez, Eneko Ferreiro y Diego Conde tienen historias distintas, pero durante todo el año compartieron la misma meta: disputar el mundial. "Era el objetivo principal y ahora llega la recompensa a todo lo que hice esta temporada", comenta María Núñez, de Arqueros de San Martín. La langreana de 16 años comenzó en el tiro con arco cuando apenas tenía cinco y en ese momento ya tenía un objetivo clave, ganar a su hermano.

Eneko Ferreiro. / LNE

La ambición tocó la puerta de l avilesino Eneko Ferreiro (Arcos del Texu) y el corverano Diego Conde (Arcoastur) un poco más tarde. Hace cinco años Ferreiro veía el campo de tiro con arco mientras su hermano jugaba al fútbol. Con 11 fue a informarse sobre este deporte, con 16 está a las puertas de su primera competición internacional. Más experiencia tiene Diego Conde, que con 18 años ya ha participado en la Copa del Mundo Absoluta en Florida en el pasado mes de abril. A él fue su padre el que le enseñó el deporte.

Los tres asturianos disputarán la prueba individual y la de equipos, formados por tres miembros de diferentes federaciones de España. Dentro del Mundial existe una prueba más, cuyos participantes se decidirán durante el campeonato. El español y la española que se posicionen por encima de sus compañeros de selección, en la clasificación del individual de 72 flechas, formarán la pareja que representará a nuestro país en la prueba mixta. Además, hay diferencias entre las dos categorías. En el caso de los menores de 18, lanzan las flechas a una distancia de 60 metros; los sub-21, a la de 70 metros, como los absolutos.

La preparación de una competición de tal magnitud no es sencilla. "Entrenamos muchas horas todos los días menos los domingos, es duro por no tener descansos, pero merece la pena por ir a los mundiales", comenta Eneko Ferreiro. Entrenamientos que no se centran solo en la preparación técnica y física. El campeonato se celebra en Canadá y, como comenta Diego Conde, "hay jet lag, la semana previa ha sido para adaptarse al horario de allí". También preparación mental, donde María Núñez resalta la importancia de fusionar una rutina adecuada con evitar los pensamientos negativos. El papel de los entrenadores fue fundamental.

Pero llegar a un Mundial no es pan comido. María Núñez y Eneko Ferreiro tuvieron que disputar diferentes competiciones clasificatorias con las que sumaron puntos y llegaron a una prueba final. Los tres primeros clasificados obtuvieron el billete directo a Canadá y entre ellos, estos dos asturianos. El caso de Diego Conde fue distinto, su presencia en la Copa del Mundo Absoluta fue más que suficiente para estar presente en el mundial.

"Te sientes satisfecha, es la recompensa de los viajes a Madrid, del frío que pasas, de llevarla a entrenar…", explica Marcelina Montes, madre de María Núñez. La recompensa está a casi 7.000 kilómetros de Asturias.