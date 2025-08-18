El Mosconia supera con claridad al Ceares
Los goles de Ríos, Quirós y Fagir deciden para un conjunto local muy superior
Martín Gago
No dio opción el Mosconia a un Ceares con mucho trabajo por delante. Los de casa fueron muy superiores y sellaron una rotunda victoria gracias a los goles de Ríos, Quirós y Fagir. Los gijoneses renovaron el once tras el descanso e intentaron meterle mano al partido, pero el control de los moscones fue a más en la segunda parte. El Mosconia abrió el marcador gracias a un penalti por un agarrón sobre Ríos. El protagonista de la acción se encargó de abrir el marcador y poner en ventaja al equipo local mediada la primera parte. En la reanudación, la entrada de Pablo Leiza acabó de impulsar al Mosconia. Suya fue asistencia con la que Quirós, de cabeza, amplió la ventaja en el marcador. No se quedaría ahí. Pablo Leiza volvió a encontrar el momento y el espacio para ponerle al también recién incorporado Fagir un nuevo balón en la testa para cerrar el partido.
