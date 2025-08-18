El nuevo técnico del Avilés, Dani Vidal, debutó en el entreno de esta mañana con carácter y cercanía

El Real Avilés vivió hoy la primera sesión de trabajo bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Daniel Vidal, que a sus 33 años afronta el reto de dirigir al conjunto blanquiazul. El técnico se estrenó mostrando cercanía tanto con los futbolistas como con la afición que se dio cita en La Toba para observar el debut.

Vidal, que solo incorporó a José Luis Deus como segundo entrenador y persona de confianza, mientras que el resto del cuerpo técnico ya estaba en el club con Javi Rozada, aseguró que "vamos a ser el mejor equipo de la categoría, eso lo se yo”, decía el técnico durante el entrenamiento.

La jornada comenzó en el gimnasio del Suárez Puerta, donde el entrenador reunió al grupo para la primera charla de vídeo antes de trasladar el trabajo al césped. Ya en La Toba, Vidal dirigió una sesión completa en la que participaron todos los jugadores disponibles. Desde el primer momento mostró carácter y determinación, insistiendo en la importancia de comunicarse durante los ejercicios y dejando claro que cuando él habla, el resto debe escuchar.

El entrenamiento estuvo seguido muy de cerca por el presidente, Diego Baeza, y por el director deportivo, Miguel Lineras, principal valedor del nuevo preparador. Ambos departieron durante varios minutos sobre el campo mientras la plantilla se ejercitaba.

Con su juventud, Vidal parte con la ventaja de poder conectar con un vestuario que, salvo excepciones como Babin, Natalio y Viti, cuenta con futbolistas de su misma franja generacional, lo que puede favorecer la sintonía en esta nueva etapa.

El nuevo técnico dispone de margen para asentar sus ideas antes del debut liguero, previsto para el 31 de agosto en el Suárez Puerta frente a la Ponferradina.

En el capítulo de bajas, Edu Cortina continúa convaleciente y trabajó al margen, atendido por el fisioterapeuta del club, aunque se le notó algo más suelto en su movilidad con muletas. También Yasser precisó atención médica para un vendaje en el tobillo, aunque pudo ejercitarse sin problemas junto al resto de sus compañeros.