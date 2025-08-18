Los palos ayudan al Llanera

El Llanera de Chuchi Collado comenzó con victoria la competición oficial, pero el Avilés Stadium se la puso muy cara. Aunque los del Pepe Quimarán salieron con brío en las dos partes, los avilesinos fueron nivelando la situación y pueden achacar a la mala suerte no haber conseguido nada positivo en su estreno, ya que estrellaron hasta tres remates en los palos.

El encuentro, pese a encontrarnos en pretemporada, comenzó con ritmo, con el Llanera mandando. Dani Collado tuvo la primera ocasión para los locales, pero reaccionó el Avilés Stadium, primero por medio de una falta de Josín Remuñán que detuvo Javi Benítez y poco después en un disparo de David Heres al palo. Corría el minuto 21. Entre idas y venidas concluyó el primer tiempo.

El Llanera pareció salir más decidido tras la reanudación, aunque el primer gol no llegó hasta rebasada la hora de juego. El defensa Otía, incorporado al ataque para el lanzamiento de una falta lateral, cogió un rechace y, tras revolverse, colocó el balón en la escuadra.

El tanto no desmoralizó a los visitantes, que fueron haciéndose con el control de la situación y tuvieron oportunidades claras. Dos acabaron de nuevo contra la madera: una de Mario López, en una falta directa poco después del uno a cero, y otra de Óscar, un remate en el 71.

El Avilés Stadium perdonó y el Llanera terminó sentenciando. A Dani Collado, muy activo todo el partido, se le anuló un gol por fuera de juego, pero consiguió otro legal, en un remate escorado desde dentro del área.