Los palos ayudan al Llanera
El conjunto de Chuchi Collado estrena la Copa Federación con un triunfo pese a la resistencia del Avilés Stadium, que estrelló tres remates en los postes
dani ruiz
El Llanera de Chuchi Collado comenzó con victoria la competición oficial, pero el Avilés Stadium se la puso muy cara. Aunque los del Pepe Quimarán salieron con brío en las dos partes, los avilesinos fueron nivelando la situación y pueden achacar a la mala suerte no haber conseguido nada positivo en su estreno, ya que estrellaron hasta tres remates en los palos.
El encuentro, pese a encontrarnos en pretemporada, comenzó con ritmo, con el Llanera mandando. Dani Collado tuvo la primera ocasión para los locales, pero reaccionó el Avilés Stadium, primero por medio de una falta de Josín Remuñán que detuvo Javi Benítez y poco después en un disparo de David Heres al palo. Corría el minuto 21. Entre idas y venidas concluyó el primer tiempo.
El Llanera pareció salir más decidido tras la reanudación, aunque el primer gol no llegó hasta rebasada la hora de juego. El defensa Otía, incorporado al ataque para el lanzamiento de una falta lateral, cogió un rechace y, tras revolverse, colocó el balón en la escuadra.
El tanto no desmoralizó a los visitantes, que fueron haciéndose con el control de la situación y tuvieron oportunidades claras. Dos acabaron de nuevo contra la madera: una de Mario López, en una falta directa poco después del uno a cero, y otra de Óscar, un remate en el 71.
El Avilés Stadium perdonó y el Llanera terminó sentenciando. A Dani Collado, muy activo todo el partido, se le anuló un gol por fuera de juego, pero consiguió otro legal, en un remate escorado desde dentro del área.
Suscríbete para seguir leyendo
- El fuego penetra en el corazón de Asturias, evacuadas más de 100 personas del refugio de Collado Jermoso en Picos y medio centenar en Brañagallones (Caso)
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que venden a un precio de risa
- Indignación en el aeropuerto de Asturias por la cancelación del primer vuelo a Madrid
- Los incendios forestales se complican en Asturias: el fuego amplía su frente, amenaza joyas naturales y desaloja la Cordillera
- El fuego arrasa los Picos de Europa: 'Están dejando que se queme todo
- El día que anocheció por la tarde: los satélites de la NASA muestran el humo cubriendo Asturias
- Morante de la Puebla no llega a Gijón y ya tiene como sustituto a un torero que causó impacto en Madrid
- Los incendios siguen fuera de control: evacuados dos pueblos de Cangas del Narcea ante el avance del fuego