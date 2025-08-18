Pedro Veniss gana el Gran Premio del Nacional Cuatro Estrellas del Chas en un emocionante desempate

Pedro Veniss, jinete brasileño afincado en Barcelona, se llevó el Gran Premio del Nacional cuatro estrellas que concluyó ayer en las instalaciones del Club Hípico Astur. El deportista internacional fue el mejor con su montura "Gershwin Dromelle", y todavía pudo ser cuarto y decimocuarto con los otros dos caballos que trajo a Gijón, "Duelante" y "CS Hortencia", respectivamente. Pero el triunfo se lo discutió extraordinariamente en un emocionante desempate la madrileña Castora Ortiz, a lomos de "Robinson". Tercera en discordia fue la andaluza Teresa Blázquez, montando a "Nasa de Toxandria". Estas dos últimas amazonas representaron a España en el último Europeo. Fue el colofón perfecto a una jornada de gran ambiente y competición emocionante.

Con anterioridad se habían celebrado las pruebas restantes previstas en la última jornada del certamen de cuatro estrellas del Chas. La jornada comenzó con el Trofeo Gijón PDM, sobre 1,10, que vio ganar a Irene Zapatera, de Castilla y León, a lomos de "Bonzai West". Le acompañaron en el podio las asturianas María José Marinas, con "For Ever Braveheart", y Ana Castro, que montaba a "Polidora".

A continuación fue el turno del Trofeo Maprise, sobre 1,20. Uno de los jinetes que más ha triunfado en este Nacional cuatro estrellas, el asturiano Gonzalo Menéndez, sumó una nueva victoria con su montura, "Letaway de Sorribas". El madrileño Pablo Moralejo fue segundo a lomos de "Socorro del Diablo" y tercero se clasificó otro deportista de la región, Sergio Madiedo, haciendo binomio con "Hunebelle de Seju".

La tercera prueba del programa fue el Trofeo Autominesa Artime, sobre 1,30, con triunfo del veterano Jesús Garmendia, de Castilla-La Mancha, montando a "HH Atlanta de Arezzo". Los siguientes mejores tiempos los consiguieron los asturianos Mar Pérez, a lomos de "Diane du Val", y Felipe Sierra, con "Orta de Reve".

En la pista 2 se realizaron las pruebas menores. En la de 0,60 triunfó Lucía García con "Blanquita", seguida de Lucía Álvarez con "Fripon de Moncel" y de Sira Gutiérrez con "Don Juan". Los tres mejores en la de 0,80 fueron Daniela Sevilla, con "Bouffon de Beuvry"; Alba Rey, con "Don Vegas", y Priscila Vega, sobre "Tagada Kili". Finalmente, en la de un metro, fue primera Cecilia Sierra, con "Helvetia JJ", seguida de Carlota González del Valle con "Hamilton de Tannach" y de Tomás Fuertes con "Under Malo".

La próxima semana tendrá lugar la gran cita de este verano en el Chas, el Nacional Cinco Estrellas.