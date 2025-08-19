"Constancia, esfuerzo y dedicación", así define su línea de trabajo Dani Vidal, el nuevo entrenador del Avilés

¿Cómo están siendo estos primeros días en el club y cómo ves al equipo y a la gente?

Bien, la verdad que los chicos bien. Al final llevamos dos días. Es evidente que cuando llega un entrenador nuevo, esos primeros días sí que se quieren activar. Pero me quedo con algo más que eso, con la predisposición a adaptarse a cosas nuevas, a conceptos nuevos. Evidente que llevas dos días, no te da tiempo prácticamente a nada. Pero la predisposición ya te hace ser optimista a medio plazo de que el equipo irá cogiendo un poco las cosas que queremos.

¿Qué impresión te causó la plantilla del Avilés cuando empezaste a analizar partidos?

Rápido aproveché ese día para intentar hacerme con los máximos partidos que pudiera y ya lo comenté. El día siguiente vi el partido de Racing, Sporting y Cultural y me llevé una grata sorpresa. Al principio cuando ves la plantilla por nombres no me llamaba la atención, pero era por desconocimiento. Los jugadores de Segunda Federación desde los últimos cuatro años han tenido mucho control de Primera Federación, veía partidos de Segunda pero de Segunda Federación no. Y al final era más un tema de desconocimiento. Al ver esos tres partidos me sorprendió gratamente, uno por el nivel competitivo de los partidos y dos porque veía que eran jugadores que se adaptaban perfectamente a la manera que a mí me gusta de tener un equipo, de confeccionar una plantilla y que se adaptan a mi manera de ver este deporte.

¿Qué piezas consideras que le faltan aún al equipo?

Con Miguel creo que ya lo he dicho más de una vez, es importante poder reforzar esa línea defensiva con 2 o 3 jugadores, que prácticamente en todas las posiciones de atrás podremos hacer alguna cosa.

¿Tienes ya algún jugador favorito dentro de la plantilla?

No, es muy pronto y creo que aparte de que llevo pocas horas con ellos, donde se acaba de ver a los jugadores es en los partidos. He tenido la fortuna de verlos, pero no es lo mismo verlos por televisión que estar en el directo y no es lo mismo verlos en amistosos que en liga. Por tanto, a día de hoy si hiciera un juicio sobre un jugador y me preguntas de aquí tres meses, estoy seguro que el nombre cambiaría.

¿Qué expectativas tienes en el Avilés y de cara al futuro?

Bueno, lo comento un poquito en la rueda de prensa, no me gusta mirar ni a medio o largo plazo porque la experiencia en esta categoría me dice que equipos que a principio de temporada su objetivo era ascender han acabado descendiendo. De hecho, nosotros, estando yo de segundo entrenador, hacemos un playoff que perdemos la final en Villarreal. Al año siguiente las expectativas eran quedar primeros porque no se quería hablar ni de playoff y me toca coger las riendas del equipo a falta de 13 partidos a un punto del descenso. Ese año la Unión Deportiva Logroñés, con un buen presupuesto y un fútbol base muy grande, hace playoff como nosotros el año de antes y acaba descendiendo. Y a la inversa también: equipos recién ascendidos o que vienen de tapados, como el Baracaldo la temporada pasada, estuvieron muchas jornadas en playoff. Eso te dice de la igualdad de la categoría, de la importancia de no mirar a medio plazo, de sacar el máximo jugo en el día a día porque evidentemente yo puedo tener unas expectativas, perder los tres primeros partidos y cambian, o al revés, ganar los tres primeros y parece que vayan a cambiar. No tiene sentido mirar a largo plazo.

¿Cómo fue el proceso en el que Miguel Linares contactó contigo y cerrasteis el acuerdo?

Fue a mediados o un pelín avanzada la semana pasada. Se ponen en contacto con mis agentes, en principio que al día siguiente íbamos a tener una videollamada y lo que me sorprende es que al día siguiente por la mañana no querían hacer una videollamada, querían que viniera presencialmente. Pusieron todas las facilidades para que pudiera viajar y evidentemente cuando alguien pone ese interés, qué menos que venir a reunirte.

¿Qué crees que tú le pudiste ofrecer al Avilés para convencerles?

Lo que yo le pude ofrecer al club supongo que te lo dirán mejor que yo, pero entiendo que un poquito ese recorrido y la experiencia que llevo tanto de segundo entrenador como de los noventa y pico partidos de primer entrenador le dan un punto de tranquilidad a un equipo recién ascendido que quizá conoce menos la categoría.

¿Cómo es tu relación con Miguel Linares?

De momento muy bien con todo el mundo, con Diego el presi, con Miguel Linares, pero evidentemente con el que tengo más conversaciones es con él (Linares) y de momento la relación es fenomenal.

Has podido traer solo al segundo entrenador y no más miembros de tu equipo, ¿cómo lo valoras? ¿Te hubiera gustado incorporar a más gente de confianza?

Yo vivía una situación particular en Tarragona porque contaba con un cuerpo técnico que era consciente, incluso cuando estaba allí, de que cuando saliera no me lo podría llevar, por motivos personales. Cada uno está muy arraigado a la ciudad. Entonces creo que me ha acogido en un proceso muy natural. Este tiempo que he estado parado y pensaba que iba a empezar sin entrenar, había aprovechado para reunirme con diferentes preparadores físicos por si salía algo y podía llevarme a alguien, pero evidentemente tenía que empezar con un preparador físico diferente al del Nástic, ya fuera llevado por mí o que estuviera en el club.

Tu segundo entrenador, José Luis Deus.

Con Deus hace muchísimos años que nos conocemos, de hecho él fue jugador del Nástic cuando yo era un crío con 8 o 9 años, yo era recogepelotas. Después coincidimos: él era director de cantera y yo entrenador del fútbol base allí. Fue una etapa muy buena del fútbol base, pasábamos muchísimas horas y la relación pasó a ser no solo profesional sino personal. Ya hace unos cuantos años que dejó de trabajar en Tarragona y la relación no la hemos perdido nunca. Es un tipo muy preparado, a nivel de tecnología maneja una barbaridad, se dedica a diferentes parcelas en el fútbol, ha sido director de cantera, secretario técnico, agente de jugadores e incluso en el último tramo estuvo en el cuerpo técnico de Vicente Moreno en Arabia y en el Almería en Primera División. Es un tipo que se adapta a diferentes funciones, a diferentes necesidades, que me conoce mucho y creí que era la persona idónea para venir conmigo.

¿Qué importancia tiene para ti contar con alguien polivalente como Deus?

Sí, es lo que pasa a veces en esta categoría. Es una categoría preciosa, muy bonita, de muchísimo nivel, lo único malo es que a nivel económico es un desastre. Entonces hay que optimizar recursos y para eso es fenomenal tener gente que pueda hacer diferentes funciones.

En el primer entrenamiento se te vio con caracter, ¿esa es tu línea de trabajo habitual?

Sí, al final creo que un equipo se tiene que ver reflejado en el carácter o la manera de vivir de su entrenador. Yo no puedo pretender que sea un equipo presionante, que ataque rápido, vertical, que sea atrevido y ser pausado. Es la manera que tengo de vivir esta profesión, me gusta hacerlo así y para mí es natural.

Si tuvieras que definir tu manera de trabajar en tres palabras, ¿cuáles serían?

Constancia, esfuerzo y dedicación, por ejemplo.

¿Te sorprendió la salida de Javi Rozada del Avilés?

Evidentemente te llama la atención, no son cosas que sucedan habitualmente, pero lo que me pasó a mí tampoco: me cesaron a falta de dos partidos con el playoff prácticamente hecho. Son cosas que pasan en el fútbol. No me gusta mirar en una etapa anterior en la que yo he estado, son cosas que suceden y por suerte ahora estamos en una época más natural.

Más allá del cese, ¿qué balance haces de tu etapa en el Nàstic de Tarragona?

Muy bien, al final tengo que estar agradecido, es el primer equipo que te da la oportunidad en el fútbol profesional. Lo que yo pensaba que iba a ser una etapa más corta fue muchísimo más larga porque sabemos cómo está montado este negocio, que solo vive de resultados, que la categoría es excesivamente competitiva, que a la mínima puedes tener una dinámica negativa. Por tanto la etapa fue muy buena.

Tienes 33 años, ¿cómo empezaste en el mundo de los banquillos tan joven?

Al final me saqué la carrera de derecho, jugué a buen nivel competitivo en fútbol base, pero hay un momento donde jugaba de portero y ya antes me gustaba entrenar. Me saqué los títulos de entrenador y empecé con 16 años. No era consciente de que si quería vivir del fútbol, hoy en día al portero con menos de 1,85m es difícil que se lo pueda ganar. Me gustaba mucho entrenar, empecé muy joven y me empezó a llamar más la atención entrenar que jugar, esa es la realidad.

¿Cómo te sientes personalmente en el club y en la ciudad en estos primeros días?

Muy bien, muy contento, muy a gusto de momento en el club. Hemos pasado prácticamente los dos días aquí en el estadio y lo poco que he podido salir a la calle a la hora de comer o de cenar o a dar un paseo, la verdad que enseguida la gente muy cercana, queriendo charlar un poco y en muy poco tiempo te hacen sentir uno más de ellos.

¿Qué opinión tienes de Asturias en estos primeros días?

De momento muy bien, algo de menos calor que en Tarragona. A nivel de horarios voy un poquito trastocado porque allí empezábamos a entrenar a las nueve de la mañana como tarde. Más tarde era imposible y ahora cuando a veces acabamos de entrenar y son la una y media, pues me sorprende un poquito. Al venir en coche, los últimos kilómetrosera todo verde, un paisaje bonito. A nivel gastronómico no voy a descubrir yo el norte, se que se come fenomenal. Creo que tiene otras cosas que nos harán estar muy bien seguro a mí y a mi familia.