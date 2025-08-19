Fonvielle manda en el motocross de Sariego

El Gran Premio Internacional de Motocross de Sariego celebró su 50º aniversario con un reñida victoria francesa. El piloto Calvin Fonvielle consiguió un triunfo disputado hasta el último momento. Durante las tres mangas, el piloto francés estuvo empatado a puntos con el que, al final del día, fue el segundo clasificado, el navarro Ander Valentín. La victoria en la tercera y última manga le permitió a Fonvielle obtener el primer puesto, a pesar de que en el cómputo general ambos pilotos contasen con 63 puntos. El francés es habitual en las primeras posiciones de los campeonatos de supercross de su país. Por su parte, Ander Valentín lidera el campeonato de motocross en España. El podio lo cerró Víctor Alonso con 60 puntos. El piloto catalán empató con el cuarto clasificado, Gerard Congost, y al haber realizado una mejor última manga se quedó con el tercer puesto. Alonso ha participado en diferentes pruebas mundiales y, entre otras, en el campeonato alemán ADAC. La competición recibió a pilotos internacionales y nacionales, entre los que se encontraban cuatro asturianos. La mejor posición fue la de Alejo Peral, que con 40 puntos consiguió la séptima plaza. La decimocuarta posición fue para el segundo asturiano, Enol Vallín con 18 puntos, al que le siguió Saúl Álvarez, con 17. El último de los asturianos fue Hugo Ojeda que, junto a otros dos pilotos, no finalizó la carrera. La prueba estuvo formada por tres mangas, o carreras, de 20 minutos y dos vueltas, que comenzaron a las 18.00 horas y finalizaron alrededor de las 21.00. Previamente, a las 17.00 horas, los espectadores pudieron presenciar el entrenamiento de los pilotos. Este Gran Premio Internacional de Sariego fue especial y es que ayer cumplió 50 años. En esta mitad de siglo la carrera consiguió reunir, cada mes de agosto , a grandes pilotos y buen público. «No hay carrera con esta antigüedad y estos pilotos» comentó el presidente de la comisión de fiestas, Marcos García, que considera el lunes como «el plato fuerte» de unos festejos que comenzaron el sábado y finalizan hoy. Para el presidente, la prueba de Sariego «es una carrera muy importante, viene mucha gente del norte de España». En esta edición, la competición que forma parte del día grande de los festejos de San Pedrín de la Cueva, contó con gran ambiente. Los espectadores pudieron disfrutar de una carrera sin la lluvia que se alertaba en las previsiones.