El parragués que sustituye a un madrileño en el Mundial de piragüismo sprint de Milán

Pedro Vázquez, palista de Los Rápidos de Arriondas, ha sido convocado de urgencia por la selección española para disputar el Mundial de sprint olímpico y Paracanoe, que arranca mañana en el Idroscalo de Milán. El asturiano suplirá al madrileño Adrián Martín, baja por lesión en un hombro.

El deportista parragués competirá en la exigente prueba de K-1 sobre 5.000 metros, una distancia en la que ya ha mostrado su solvencia. Vázquez llega tras lograr el tercer puesto en el pasado Descenso Internacional del Sella en K-2 junto a su compañero Javier López, con quien también disputará en septiembre el Mundial de maratón en Györ (Hungría).

Una cita con 625 palistas de 71 países

El Mundial de sprint, considerado la gran referencia internacional del piragüismo más allá de los Juegos Olímpicos, reunirá hasta el 24 de agosto a 625 palistas de 71 países. España contará con 32 representantes (18 hombres y 14 mujeres), entre ellos las asturianas Sara Ouzande y Lucía Val, además de siete deportistas en Paracanoe.

En la última edición, disputada en Duisburgo (Alemania) en 2023, el equipo español logró su mejor balance histórico con 13 medallas (tres oros, cinco platas y cinco bronces), mejorando los ocho metales conseguidos un año antes en Halifax (Canadá).