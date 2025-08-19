Tres asturianos en la Vuelta a España 2025: Cortina, Sinuhé y De la Calle

El Movistar Team confirmó su bloque para la próxima Vuelta a España, en el que destaca la presencia de Iván García Cortina. El gijonés compartirá pelotón con otros dos asturianos, Sinuhé Fernández y Hugo de la Calle, ambos enrolados en el Burgos Burpellet BH. Será la cuarta participación de Cortina en la ronda española, mientras que Fernández y De la Calle debutarán en una gran vuelta de tres semanas.

Cortina, el referente asturiano

El Movistar afrontará la ronda sin sus grandes nombres, incluido el lesionado Enric Mas, pero con un equipo compensado que buscará protagonismo en las fugas y en la montaña. Junto a Cortina estarán Jorge Arcas, Orluis Aular, Carlos Canal, Pablo Castrillo, Jefferson Cepeda, Michel Hessmann y Javier Romo, que tomarán la salida el próximo sábado en Torino.

Para Cortina será su séptima grande —tres Vueltas y tres Tours—. Este año ya brilló en el Tour de Francia, donde fue protagonista en las escapadas y trabajó como gregario de lujo. Además, en 2024 firmó un top 10 en el Tour de Flandes y se llevó la segunda etapa de la Vuelta a Asturias con final en Pola de Lena.

Un Burgos BH joven y ambicioso

El Burgos Burpellet BH acudirá con un bloque muy joven a su séptima participación en la Vuelta. Eric Fagúndez, Sergio Chumil, Mario Aparicio, Carlos García Pierna, Sinuhé Fernández, Daniel Cavia, Hugo de la Calle y José Luis Faura formarán la escuadra morada.

Sinuhé Fernández es un corredor combativo, habitual en las fugas de carreras como la Challenge de Mallorca, la Volta a la Comunitat Valenciana o la Itzulia, siempre dispuesto a trabajar para sus compañeros.

El más joven del grupo será Hugo de la Calle, considerado una de las grandes promesas del ciclismo nacional. Campeón de España sub-23 en 2023, este año ha sido cuarto en la general de la Vuelta a Asturias y se dejó ver en el Tro-Bro Léon, donde terminó 14º tras una larga escapada. Tras superar una caída en mayo, regresó en la Arctic Race de Noruega, mostrando una buena condición de cara a su debut en la gran ronda española.

Los equipos serán presentados este jueves en Turín y, a partir del sábado, se dará la salida oficial a la Vuelta a España 2025.