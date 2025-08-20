Trabajo duro sin premio para Arbidel en el Mundial: "Voy a seguir luchando por mis sueños"

Pocos pueden presumir de disputar un Mundial, pero Arbidel González (Corvera, 2002) ya suma tres participaciones a sus espaldas en piscina larga en este tipo de torneos internacionales. El nadador, único representante asturiano en el campeonato disputado en Singapur, atiende a LA NUEVA ESPAÑA días después para repasar su actuación. "Todo lo de fuera de la piscina bien, pero de lo de dentro no guardo un buen recuerdo", reconoce.

El corverano compitió en cuatro pruebas distintas, pero en ninguna de ellas consiguió su objetivo. Especialmente dolorosa fue la de su debut, el 200 mariposa, su gran prueba. "Llevo entrenando un año para esta competición y que no salga lo que teníamos pensado, pues te frustra", explica. Arbidel tenía como aspiración llegar a la final, en la que solo participan ocho nadadores, pero se quedó a tan solo 13 centésimas de las semifinales. "Estuve bastante jodido. Te enfadas contigo mismo, empiezas a pensar por qué no ha salido y tratas de encontrar una explicación, aunque a veces no la haya", confiesa.

Sin mucho tiempo para lamentaciones, Arbidel tuvo que centrarse en el resto de pruebas. "Me ayudó bastante seguir compitiendo, desconecté del 200 y conseguí cambiar el chip". Por delante, otros tres días de competición en los que las cosas no fueron a mejor. En individual compitió en el 100 mariposa y también participó en 100 estilos en relevos, tanto mixto como masculino, pero, por primera vez, el corverano no consiguió alcanzar ninguna semifinal en una cita mundialista. Pese a ello, extrae nuevas lecciones de esta aventura.

"Tengo que disfrutar de todo el proceso, no agobiarme por lo que pueda pasar y no dar nada por hecho". En tierras asiáticas estuvo concentrado durante dos semanas. Arbidel llegó una semana antes a Kuching, en Malasia, para adaptarse con tiempo a las seis horas de diferencia respecto a España y, unos días antes, se instaló en Singapur, donde se llevó a cabo el campeonato del mundo. Allí redujo considerablemente su preparación habitual, pasando de las seis a unas tres horas de entrenamiento diarias, enfocados en afrontar de la mejor forma posible la competición.

El nadador ya está de vuelta en el Principado, disfrutando de unos días de desconexión antes de volver a entrenar al máximo nivel. "Voy a seguir dando mi máximo posible y luchando por mis sueños", subraya. Entre ceja y ceja, el gran deseo del corverano es "conseguir una medalla internacional"; por ello, en septiembre volverá a Madrid para seguir trabajando en el centro de alto rendimiento.

El Europeo, próximo reto

Su próximo reto comenzará en noviembre, cuando tratará de clasificarse al Europeo de piscina corta, que se celebrará un mes después. "En el ranking mundial estoy en un puesto similar en piscina de 25 metros y en la de 50, así que no hay mucha diferencia en mi rendimiento", confiesa. Con ganas de revancha, Arbidel buscará resarcirse en este campeonato y seguir luchando por el sueño de la medalla.