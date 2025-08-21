El acuerdo del Pasek Belenos que promete hacer historia

El Belenos Rugby celebró una Asamblea General Extraordinaria en la que se aprobó por unanimidad el acuerdo de filiación con el Gijón Rugby Club, que será presentado oficialmente en los próximos días. Además, el equipo sub-23 pasará a llamarse Pasekasturias M23. Por otra parte, el técnico Jesús Delgado no continuará en el banquillo la próxima temporada por motivos personales. El club se mostró agradecido por el trabajo realizado el curso pasado y le deseó "toda la suerte del mundo".

En cuanto a su sustituto, el presidente Felipe Blanco adelantó que "hay varias opciones encima de la mesa" y confió en poder cerrar la contratación del nuevo entrenador la próxima semana, coincidiendo con el inicio de la pretemporada.