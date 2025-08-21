Las asturianas Sara Ouzande y Lucía Val, a las semifinales del Mundial

El K-4 masculino, a la final directa del Campeonato del Mundo de sprint, en Milán

El K-4 femenino de España, compuesto por Sara Ouzande, Lucía Val, Estefanía Fernández y Bárbara Pardo. | J. M. C.

El K-4 femenino de España, compuesto por Sara Ouzande, Lucía Val, Estefanía Fernández y Bárbara Pardo. | J. M. C.

Arrancó a primera hora de la mañama de este miércoles, 20 de agosto, en aguas italianas de Milán, el Campeonato del Mundo de sprint, y la primera satisfacción para la delegación española ha sido el pase a la final directa del K-4 hombres y sobre la distancia del medio kilómetro, tripulación compuesta por el madrileño Adrián del Río (Escuela Piragüismo de Aranjuez), el mallorquín Álex Graneri (Real Club Náutic Palma) y los gallegos Carlos Arévalo y Rodrigo Germade (Fluvial de Lugo). El barco español ganó su serie clasificatoria (1.21.33), por delante de Hungría y Polonía, entre otros, consiguiendo meterse en la final, la cual tendrá lugar el viernes, día 22.

Por su parte, el cuarteto femenino y también sobre la distancia de 500 metros, inegrado por la gijonesa Sara Ouzande (Los Delfines de Ceuta), la coañesa Lucía Val (Piragüismo Rías Baixas-Boiro), la extremeña Estefanía Fernández (Fluvial de Lugo) y la valenciana Bárbara Pardo (Piragüismo Antella), fueron terceras en su respectiva serie, a 1 segundo y 43 centésimas de las bielorrusas (AIN), que obtivieron el pase directo a la final, seguidas del barco de Eslovaquia. La semifinal en la que estará España se dilucidará mañana, jueves, 21 de agosto. El K-4 español fue oro en la presente temporada 2025 en la Copa del Mundo, en Szeged (Hungría); y medalla de plata en el Europeo, en Racice (República Checa).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
  2. Una habitación alquilada, una fuerte discusión y un crimen: las claves (e incógnitas) del asesinato de una mujer en Avilés
  3. Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
  4. El subsuelo del casco histórico de Oviedo sigue dando sorpresas: la reforma del edificio de Casa Lito hace aflorar restos arqueológicos
  5. Rescatan en helicóptero a una familia de cuatro miembros perdida en el parque natural de Redes
  6. Muere atropellado un ciclista de 63 años en la recta de Posada de Llanes a Turanzas
  7. Esta es la cantidad que cobrará 'Europe' (además de la taquilla) por actuar en Oviedo durante las fiestas de San Mateo
  8. En imágenes: Matan a Noelia González Gutiérrez en su domicilio de La Folleca

EN IMÁGENES: El Principado y el Ayuntamiento de Oviedo ya trabajan mano a mano por la Agencia de Salud

EN IMÁGENES: El Principado y el Ayuntamiento de Oviedo ya trabajan mano a mano por la Agencia de Salud

Las máquinas vuelven a Naval Gijón para estrenar el nuevo paseo antes de fin de año

Las máquinas vuelven a Naval Gijón para estrenar el nuevo paseo antes de fin de año

Indignación en Somiedo, con llamas cerca de las casas, por los fuegos provocados: "Es grave, sabían lo que hacían"

Indignación en Somiedo, con llamas cerca de las casas, por los fuegos provocados: "Es grave, sabían lo que hacían"

Habla el alcalde de Cangas del Narcea tras una semana de lucha contra el fuego: "Se pudo haber hecho más"

Habla el alcalde de Cangas del Narcea tras una semana de lucha contra el fuego: "Se pudo haber hecho más"

Los grumetes de Laviana se enrolan en la flota del Descenso Folklórico del Nalón: "Esto es muy chulo"

Los grumetes de Laviana se enrolan en la flota del Descenso Folklórico del Nalón: "Esto es muy chulo"

El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: "Hoy duermo en el calabozo"

El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: "Hoy duermo en el calabozo"

Cabueñes rebaja su espera quirúrgica a tres meses con su plan de choque

Cabueñes rebaja su espera quirúrgica a tres meses con su plan de choque

Oviedo ya se prepara para San Mateo: cuenta atrás para las fiestas con el montaje de las carpas de La Ería

Oviedo ya se prepara para San Mateo: cuenta atrás para las fiestas con el montaje de las carpas de La Ería
Tracking Pixel Contents