Las asturianas Sara Ouzande y Lucía Val, a las semifinales del Mundial

Arrancó a primera hora de la mañama de este miércoles, 20 de agosto, en aguas italianas de Milán, el Campeonato del Mundo de sprint, y la primera satisfacción para la delegación española ha sido el pase a la final directa del K-4 hombres y sobre la distancia del medio kilómetro, tripulación compuesta por el madrileño Adrián del Río (Escuela Piragüismo de Aranjuez), el mallorquín Álex Graneri (Real Club Náutic Palma) y los gallegos Carlos Arévalo y Rodrigo Germade (Fluvial de Lugo). El barco español ganó su serie clasificatoria (1.21.33), por delante de Hungría y Polonía, entre otros, consiguiendo meterse en la final, la cual tendrá lugar el viernes, día 22.

Por su parte, el cuarteto femenino y también sobre la distancia de 500 metros, inegrado por la gijonesa Sara Ouzande (Los Delfines de Ceuta), la coañesa Lucía Val (Piragüismo Rías Baixas-Boiro), la extremeña Estefanía Fernández (Fluvial de Lugo) y la valenciana Bárbara Pardo (Piragüismo Antella), fueron terceras en su respectiva serie, a 1 segundo y 43 centésimas de las bielorrusas (AIN), que obtivieron el pase directo a la final, seguidas del barco de Eslovaquia. La semifinal en la que estará España se dilucidará mañana, jueves, 21 de agosto. El K-4 español fue oro en la presente temporada 2025 en la Copa del Mundo, en Szeged (Hungría); y medalla de plata en el Europeo, en Racice (República Checa).