El Círculo Gijón ficha a Joey Reilly, escolta estadounidense con gran impacto en Tercera FEB
El Círculo Gijón Baloncesto continúa reforzando su plantilla de cara a la nueva temporada en Segunda FEB. El club ha cerrado la incorporación de Joey Reilly, escolta estadounidense de 24 años y 1,82 metros, que llega tras destacar en el Marín Peixegalego.
En el conjunto gallego fue una de las sensaciones de la pasada campaña, con 19 puntos por partido, un 41% de acierto en triples, además de 3 rebotes y 3 asistencias en 29 minutos sobre la pista.
Experiencia NCAA y especialidad en el tiro exterior
Formado en la NCAA, Reilly compitió en los Holy Cross Crusaders y los Sacred Heart Pioneers, donde ya mostró su gran virtud: la eficacia desde la línea de tres puntos. Su rapidez para armar el tiro y su capacidad para penetrar hacia el aro le convierten en un jugador ofensivo completo, capaz también de generar ventajas para sus compañeros.
Primer paso en España y salto a Gijón
Su primera experiencia profesional en España fue con el Marín Peixegalego, donde dejó una gran impresión en Galicia. Ahora, el escolta apuesta por el proyecto del Círculo Gijón, recién ascendido a Segunda FEB y con la ambición de consolidarse en la categoría.
El equipo gijonés ya ha confirmado también los fichajes de Tavin Pierre, David Ramírez, Guillem Arcos y Javi Menéndez, conformando un bloque con aspiraciones de protagonismo.
