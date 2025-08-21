Llega la Copa Real Club Tenis de Oviedo, un torneo capital: "Tendrá mucho impacto en la ciudad"

La 90ª. edición de la Copa Real Club de Tenis de Oviedo toma el relevo en Asturias del Tenis Playa de Luanco y del Dionisio Nespral de Gijón. Lo hace con una edición muy especial que fue presentada ayer en el salón de actos del club carbayón.

La Copa, que se disputa como cada año en las instalaciones del club, echa a andar este próximo domingo, con la fase previa, y se prolongará a lo largo de la semana, siendo la final el sábado 30 de este mes de agosto. El torneo forma parte del calendario de la ITF (Federación Internacional de Tenis) y es puntuable para el ranking ATP (Asociación de Tenistas Profesionales). Se repartirán 27.000 euros en premios entre la categoría individual y dobles.

En el acto de presentación estuvieron presentes la directora general de deportes del Principado, Manuela Fernández; el presidente de la Federación Asturiana de Tenis, Fernando Castaño; la presidenta del Club de Tenis Oviedo, Covadonga Coto; el director del torneo, Ángel Prieto; y la concejala de Deportes de Oviedo, Conchita Méndez, que reivindicó la importancia de esta competición para la ciudad: "Es un evento que implica mucho para nuestra ciudad y una muestra más de que el Ayuntamiento sigue trabajando para la candidatura de Ciudad Europea del deporte en 2026".

En cuanto a los participantes, la organización lamentó la ausencia de Bernabé Zapata, que en 2023 llegó a ser el número 37 del mundo. "Nos había confirmado pero, tras disputar un torneo recientemente, nos comentó que tiene el tobillo tocado y que necesita parar 15 días", explicó Ángel Prieto. El valenciano será la gran ausencia en un torneo en el que estarán el luanquín Miguel Avendaño y Lucca Helguera, hijo del exfutbolista del Madrid Iván Helguera. También estará el ganador del Dionisio Nespral disputado la semana pasada en Gijón, Lorenzo Giustino.

Durante el torneo, todos aquellos que quieran disfrutar de los partidos podrán hacerlo de forma gratuita. "El poder acceder a un evento así sin coste alguno es un esfuerzo que debe valorarse", subrayó Manuela Fernández. La directora general de deportes también destacó la importancia que tendrá en el Principado coincidiendo con otros eventos deportivos de renombre. “Es un torneo que está muy arraigado en Oviedo y tendrá mucho impacto en la ciudad coincidiendo con el ascenso del Oviedo y el partido que hay este fin de semana. Cada vez se nota más esa relación turismo-deporte y los que más lo notan son las personas que viven de la hostelería”, destacó.