La mejor hípica, en Gijón: La Liga Nacional de saltos se despide del Chas

La Liga Nacional de Saltos cierra su etapa en Gijón con el campeonato nacional cinco estrellas. El Club Hípico Astur (Chas) es la última y séptima sede para poder sumar puntos de cara a la final nacional de saltos. La competición cuenta con cuatro pruebas: de 1,20; 1,30; 1, 35/1,40 y 1,45/1,50 metros. El día comienza con esta última, la más destacada.

Habrá también una concurso complementario de 1,10 metros, exclusivo para los jinetes y amazonas socios del Chas y que tengan licencia asturiana. Este añadido, a diferencia de los anteriormente disputados, solo se celebrará hoy y mañana.

Gijón cuenta en este nacional con novedades en cuanto a jinetes y amazonas. El asturiano Julio Arias, campeón de España absoluto de saltos en octubre de 2024, estará presente en las pruebas de 1,35 y 1, 45 metros.

Otros nombres, que aún no habían pasado por el Chas, son el de Imma Roquet, Pello Elourdy y los hermanos González de Zarate Fernández.

Por otra parte, también hay jinetes y amazonas que vuelven a saltar en el Chas. Jesús Garmendia completa su participación en los tres fines de semana de hípica nacional en Gijón, con las pruebas de 1, 35 y 1,45 metros.

Vuelve también Castora Ortiz, segunda clasificada del nacional cuatro estrellas el pasado domingo. La madrileña le peleó el título al brasileño afincado en Barcelona Pedro Veniss, llegando a disputar un gran desempate.

Menos deportistas asturianos

La presencia de jinetes y amazonas del Principado es menor en esta competición cinco estrellas.

Gonzalo Menéndez destaca entre los inscritos de la región por su gran participación en el Chas. Dominó la prueba de 1,20 metros en los tres días de nacional tres estrellas y el viernes en el de cuatro estrellas. Volverá a saltar en la prueba que más destaca, la de 1,20 metros, y también en la de 1, 35.

Otra asturiana es Irene Alonso, que regresa a las pistas de Gijón en el 1,35 metros, trofeo que ganó el sábado del nacional tres estrellas.

El Chas se despide así de tres grandes fines de semana de nacionales de saltos, en los que recibió a destacados jinetes y amazonas, aunque no de la hípica. El próximo martes 26 de agosto, hasta el domingo 31, vuelve el Concurso Hípico Internacional.