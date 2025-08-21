Así fue el primer entrenamiento del Alimerka Oviedo Baloncesto en "una de las mejores pistas" de Primera FEB

Entre el polideportivo de Pumarín y el Palacio de los Deportes hay poco más de un kilómetro de distancia, pero para recorrer ese camino el Alimerka Oviedo Baloncesto ha tenido que trabajar durante más de dos décadas. Veintiún años en los que ha ido creciendo y subiendo de categoría hasta consolidarse en Primera FEB, la segunda liga en importancia del baloncesto español, de la que es el club que más años lleva de manera consecutiva.

A las órdenes de Javi Rodríguez

El equipo le quitó ayer el envoltorio a unas instalaciones de un atractivo enorme, amplias, nuevas, con el parqué casi intacto, las canastas a estrenar... Fue el primer entrenamiento del equipo que dirige Javi Rodríguez y solo faltó el público para poder hacerse una idea más real de cómo será un partido del equipo azul esta temporada. Estuvieron todos los jugadores, salvo Goodine, en una primera sesión en la que Javi Rodríguez empezó a limar el trozo de madera que ha de convertir en equipo.

Casi todos ya en Oviedo

Para hacerlo un poco más rápido, el técnico gallego cuenta con Dan Duscak, Robert Cosialls y Raúl Lobaco, que le han acompañado desde el principio de un ciclo que ya dura tres temporadas. También se sabe parte del libro Alonso Faure, que llegó al final de la pasada campaña. El resto, Greg Parham, Pablo Longarela (aún está terminando de recuperarse de la lesión que tuvo la pasada temporada), Fede Copes, Calvin Hermanson, Daniil Shelist y Francis Nwaokorie, tienen cinco semanas por delante para llegar en las mejores condiciones a un debut en la Liga y en el Palacio de los Deportes tan exigente como atractivo: será el último fin de semana de septiembre nada menos que ante Estudiantes.

Los jugadores del Alimerka Oviedo Baloncesto, en los reconocimientos médicos previos al inicio de la pretemporada / OCB

"Unas instalaciones maravillosas"

El propio Javi explicaba después del entrenamiento que pasan "de tener un sitio cómodo, con mucha historia, como Pumarín, a unas instalaciones maravillosas. Es un lujo poder disfrutar de este Palacio", añadía. En cuanto a la primera toma de contacto con la nueva plantilla, el gallego dijo estar satisfecho: "Muy contento con el grupo que se ha formado, ilusionado, que es una palabra importante para este año, para nosotros, para la afición, para el club y para el equipo".

Un cambio que ha enganchado a la afición

Una ilusión que se refuerza con los casi 2.300 abonados que ya ha hecho el club para la próxima campaña, cada vez más cerca del ambicioso objetivo de llegar a los 3.000 que se habían marcado como meta (toda la información de la campaña de abonados del OCB). "La ciudad está ilusionado, con ganas, se nota en el ambiente que la gente tiene ganas de venir al Palacio", añadía Javi Rodríguez sobre la nueva realidad del OCB.

Otra pieza importante de este nuevo OCB es Íñigo de la Villa, que inicia su segundo curso como director deportivo de la entidad y que reconoció estar "muy contento con el equipo" que han formado. Una plantilla que no da del todo por cerrada: "La plantilla nunca se cierra, siempre es susceptible de poder tener cambios, seguimos trabajando por lo que pueda pasar". Una plantilla con la que aterrizar en "una de las mejores instalaciones de la competición".

La ambición de Calvin Hermanson

En cuanto a los jugadores, Robert Cosialls, uno de los veteranos, aseguró que "había ganas de ver el Palacio". "El objetivo es hacer un juego alegre, que la gente se sienta identificada, que venga cada vez más gente, con ambición pero poco a poco", añadía. Calvin Hermanson, uno de los fichajes importantes de esta temporada, alabó las nuevas instalaciones de la capital del Principado: "Tenemos una de las mejores pistas de la Liga, el gimnasio es impresionante, tenemos casi 3.000 abonados, tengo muchas ganas de ver este Palacio lleno". Un Hermanson que se mostró ambicioso con las aspiraciones del equipo: "Veremos dónde vamos a terminar la liga, pero el primer objetivo del club sería entrar en los play-off y competir".

Problemas con Brycen Goodine

Íñigo de la Villa explicó tras el entrenamiento que Brycen Goodine, uno de los fichajes para esta temporada, está teniendo unos problemas personales que están complicando su incorporación al equipo. "Está con una situación familiar, de momento no ha podido incorporarse con el grupo y vamos a ver si puede incorporarse o no y cuándo. Es una situación que tiene que resolver en Estados Unidos, lo primero siempre son las cosas personales, estamos en contacto viendo cómo está la situación", concluyó.