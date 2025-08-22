Arbidel González dará una clase y recibirá un homenaje en Oviedo
El nadador asturiano Arbidel González, que participó en los pasados Juegos Olímpicos de París, ofrecerá una jornada de tecnificación el viernes 29 de este mes de agosto en la piscina de El Cristo, en Oviedo. El acto está impulsado por la Federación Asturiana y, tras la clase, para la que los interesados habrán de inscribirse antes del miércoles, el nadador será homenajeado.
