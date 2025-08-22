Cambios en las ligas de la Federación Española de Baloncesto: un descenso menos para Alimerka Oviedo y Círculo Gijón

La Comisión Delegada de la Federación Española de Baloncesto confirmó ayer que tanto la Primera FEB, en la que compite el Alimerka Oviedo Baloncesto, como la Segunda FEB, categoría a la que ascendió el pasado curso el Círculo Gijón, tendrán un descenso menos de los que venían siendo habituales las anteriores temporadas.

Una liga de 17 equipos

En el caso de Primera FEB, categoría que contará este curso con 17 equipos, uno menos que las anteriores, tan solo bajarán dos equipos, por los tres que venían bajando hasta ahora. La razón está precisamente en los 17 equipos a los que se ha visto reducida y en la necesidad de estabilizar de nuevo la competición en 18 clubes. Por lo tanto, seguirán subiendo tres equipos de Segunda a Primera FEB, pero tan solo bajarán dos.

EN IMÁGENES: Así fue el primer entrenamiento del Alimerka Oviedo Baloncesto en "una de las mejores pistas" de Primera FEB / Irma Collín / LNE

El rechazo de la ACB

La Primera FEB se quedó coja debido a que el Betis no pudo materializar su ascenso deportivo a la ACB. La asociación de clubes rechazó su inscripción al considerar que "no cumplía con los requisitos necesarios para su afiliación a la liga". La plaza que dejó libre el Betis en la máxima categoría fue ocupada por el penúltimo clasificado de la temporada pasada en la ACB, el Granada, que dejó así una plaza libre en Primera FEB. El Betis renunció a ocuparla.

Consecuencias también en Segunda FEB

Esto también tiene consecuencias en la Segunda FEB, competición que está compuesta por dos grupos. Entre los dos grupos descendían seis equipos, pero al haber un descenso menos de Primera también habrá uno menos de Segunda, pasando ahora a ser cinco los equipos que bajan a Tercera FEB.

Los cuatro amistosos del OCB

El Alimerka Oviedo empezó el miércoles pasado la pretemporada y ya tiene casi ultimada cómo será su pretemporada. A falta de algunos detalles por cerrar, la idea es que sean cuatro los partidos que juegue el equipo de Javi Rodríguez y que todos sean en Oviedo, por lo que los aficionados van a tener la oportunidad de ver a su equipo en el Palacio de los Deportes antes del inicio de la competición el último fin de semana de septiembre, cuando recibirán al Estudiantes.

Rivales de nivel

La intención del club es jugar el 6 de septiembre ante el San Pablo Burgos, el 10 de septiembre frente al Alega Cantabria, el 13 ante el Obradoiro y el 20 ante el Palencia. El primero es un recién ascendido a la ACB, Obradoiro y Palencia dos de los grandes favoritos esta temporada en Primera FEB y el Alega Cantabria uno de los equipos ante los que el OCB se jugó la permanencia la pasada campaña y que, como el equipo asturiano, busca esta temporada alejarse de esa zona peligrosa y acercarse a los puestos que clasifican para el play-off. Todos ellos serán rivales que servirán para ir midiendo el nivel y el crecimiento del equipo.